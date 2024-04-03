Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 3 апреля: неожиданный визит премьера Украины Дениса Шмыгаля, встреча министра образования с родителями школьников в Ида-Вирумаа, как живут и работают артисты балета, заглянем в мир фанатов настольных ролевых игр
Сегодня в выпуске:
- Необъявленный визит премьер-министра Украины Дениса ШмыгАля в Эстонию. О чем говорилось на встречах с высшими эстонскими государственными лицами?
- Это важно: о снижении числа безработных, росте цен в марте и сильнейшем землетрясении на Тайване
- Министр образования Кристина Каллас встретилась с родителями школьников в Ида-Вирумаа. Побывал на встрече и наш специальный корреспондент в регионе
- Ежедневные выматывающие репетиции и тренировки, спектакли и гастроли, выход на пенсию после 20 лет стажа. Наш съемочная группа провела день с артисткой балета, чтобы узнать о трудностях и прелестях этого сложного искусства
- Это интересно: в Латвии вместе с дождем на землю попала и пыль из Сахары и что за «обезьяний апокалипсис» происходит в Таиланде
- Что такое настольные ролевые игры, чем привлекает энтузиастов раскраска игровых миниатюрных фигур и как сделать своего орка или эльфа более стильным, чем у другого игрока - выясняла наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 3 апреля.