Уровень безработицы в еврозоне остается высоким

В ЕС в целом показатель не изменился ни в месячном, ни в годовом сравнении и остался на уровне 6 процентов, передала служба Eurostat.

По оценке Eurostat, в феврале в ЕС было 13,2 млн безработных, в том числе 11,1 млн человек в еврозоне. По сравнению с январем число безработных в ЕС упало на 13 000 человек, а в еврозоне выросло на 17 000 человек. По сравнению с февралем 2023 года число безработных в ЕС выросло на 156 000 человек, а в еврозоне сократилось на 30 000 человек.

Около 2,9 млн безработных в ЕС были в возрасте до 25 лет, из них 2,3 млн человек в еврозоне. Уровень безработицы среди молодежи по сравнению с январем стабильно удержался в еврозоне на отметке14,6 процента, а в ЕС в целом упал на 0,1 процентных пункта до 14,8 процента. Число молодых безработных упало в ЕС на 13 000 человек, а в еврозоне на 4000 человек. По сравнению с февралем 2023 года это число выросло в ЕС на 174 000, а в еврозоне на 91 000 человек.

Уровень безработицы среди женщин удержался в ЕС и еврозоне на январском уровне - 6,4 и 6,9 процента соответственно. Уровень безработицы среди мужчин в еврозоне также не изменился в месячном сравнении, удержавшись на 6,1 процента. В ЕС показатель за месяц упал на 0,1 процентных пункта до 5,7 процента.

По данным Eurostat, в Эстонии уровень безработицы в феврале вырос в месячном сравнении на 0,2 процентных пункта до 7,7 процента, в годовом сравнении он вырос на 2,6 процентных пункта. Доля молодежи среди безработных выросла за месяц на 0,2 процентных пункта до 18 процентов, год назад она составляла 11,7 процента.

Уровень безработицы среди мужчин составил в Эстонии 7,5 процента, на 0,3 процентных пункта выше, чем в январе, и на 2,2 процентных пункта выше, чем в феврале 2023 года. Уровень безработицы среди женщин удержался на январской отметке 7,8 процента, а в годовом сравнении вырос на 2,8 процентных пункта.