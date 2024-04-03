Угроза взрыва, произошедшая в середине марта в Таллинне в районе Юлемисте и на автовокзале, началась с ссоры между двумя знакомыми.
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Угроза взрыва в Таллинне произошла из-за ссоры между знакомыми
Руководитель отдела по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер рассказала Postimees, что это была ссора между двумя знакомыми, но при каких обстоятельствах офисное здание на улице Валукоя и автовокзал оказались в центре событий, станет известно после окончания досудебного разбирательства.