Угроза взрыва в Таллинне произошла из-за ссоры между знакомыми

Руководитель отдела по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер рассказала Postimees, что это была ссора между двумя знакомыми, но при каких обстоятельствах офисное здание на улице Валукоя и автовокзал оказались в центре событий, станет известно после окончания досудебного разбирательства.

Тоатер добавила, что у задержанного 50-летнего мужчины был макет бомбы, сделанный из мобильного телефона, однако он не представлял опасности, так как настоящего взрывного устройства у него при себе не было. Подозреваемый никогда раньше не задерживался полицией с чем-то подобным.