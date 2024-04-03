США хотят ввести для Луны собственную систему отсчета времени

Дело в том, что сила притяжения на Луне ниже, чем на Земле, и время там движется быстрее, опережая земное на 58,7 микросекунд в день. То есть, разница в одну секунду накапливается за 46-47 лет.

На первый взгляд это немного, но для синхронизации космических полетов даже такая разница может быть существенной.

«У основополагающей теории тяготения в нашей Вселенной имеется важное следствие: время течет по-разному в разных местах Вселенной, - пояснила в интервью Би-би-си Королевский астроном Шотландии профессор Кэтрин Хейманс. - Гравитация на Луне немного слабее, и часы там идут по-другому».

На Земле время измеряется сотнями атомных часов, расположенных по всей планете, которые засекают изменяющееся энергетическое состояние атомов и фиксируют время с точностью до наносекунды.

Если бы эти атомные часы поместили на Луну, то через полвека они бы спешили на одну секунду по сравнению с земными.

«Атомные часы на Луне будут идти с другой скоростью, нежели часы на Земле, - подтвердил глава службы космической связи и навигации НАСА Кевин Коггинс. - Поэтому разумно, чтобы когда вы летите на иное космическое тело, например, на Луну или Марс, там был собственный отсчет».

NASA - не единственная организация, которая хочет ввести лунное время. Европейское космическое агентство тоже занимается разработкой своей системы отсчета времени.