ФОТО ⟩ «236 граммов амфетамина и 158 свертков»: в Риге полиция изъяла большое количество наркотических веществ

При обыске по месту жительства и осмотре гаража было обнаружено 236 граммов амфетамина, а также 158 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. Свертки были направлены на проведение экспертизы. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции и ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по части второй 253-й статьи Уголовного закона, а именно по факту неразрешенного хранения наркотических и психотропных веществ, в крупном размере.

Наркотики в Риге. Фото: Valsts policija.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и надзором пробации на срок до трех лет.

Наркотики в Риге. Фото: Valsts policija.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

Наркотики в Риге. Фото: Valsts policija.