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ФОТО ⟩ «236 граммов амфетамина и 158 свертков»: в Риге полиция изъяла большое количество наркотических веществ

rus.tvnet.lv
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Фотографии обыска, проведенного Госполицией.
Фотографии обыска, проведенного Госполицией. Фото: Valsts policija.

Должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции 26 марта этого года в Латгальском предместье Риги задержали мужчину 1986 года рождения за хранение наркотических веществ, пишет rus.tvnet.lv.

При обыске по месту жительства и осмотре гаража было обнаружено 236 граммов амфетамина, а также 158 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. Свертки были направлены на проведение экспертизы. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции и ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по части второй 253-й статьи Уголовного закона, а именно по факту неразрешенного хранения наркотических и психотропных веществ, в крупном размере.

Наркотики в Риге.
Наркотики в Риге. Фото: Valsts policija.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и надзором пробации на срок до трех лет.

Наркотики в Риге.
Наркотики в Риге. Фото: Valsts policija.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

Наркотики в Риге.
Наркотики в Риге. Фото: Valsts policija.
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