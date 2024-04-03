Должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции 26 марта этого года в Латгальском предместье Риги задержали мужчину 1986 года рождения за хранение наркотических веществ, пишет rus.tvnet.lv.
ФОТО ⟩ «236 граммов амфетамина и 158 свертков»: в Риге полиция изъяла большое количество наркотических веществ
При обыске по месту жительства и осмотре гаража было обнаружено 236 граммов амфетамина, а также 158 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. Свертки были направлены на проведение экспертизы. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции и ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по части второй 253-й статьи Уголовного закона, а именно по факту неразрешенного хранения наркотических и психотропных веществ, в крупном размере.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и надзором пробации на срок до трех лет.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.