Марек Рейнаас перечислил проекты в Таллинне, которые не будут остановлены

– Не только в порт! Извините, но за последние 20 лет в Таллинне было построено лишь 1,5 км трамвайных линий, из-за прокладки которых горожане страдали два лета подряд.

– Вероятно, будут страдать и дальше, если строительство продолжится?

– Ветка будет достроена, но это можно делать иначе, более приемлемым для горожан способом. В будущем мы поставим целью прокладывать по 2-4 км путей в год.

Если кто-то думает, что придет новая коалиция, всё сломает и остановит, то это не так. На самом деле цель коалиции – доделать наилучшим образом то, что сейчас не достроено, а также придумать новые проекты.

Считаю, что строящаяся развязка в Кристийне – это абсолютное сумасшествие. На этом месте нужен хаб, через который будут проходить и трамваи, и другой транспорт. Это и станет следующей очень большой стройкой в Таллинне.

Проблема в том, что у Таллинна не было долгосрочного плана инвестиций, расписанных по годам. Нужно все же понимать, что мы построим в Таллинне за ближайшие десять лет.

– Новая коалиция строит планы не на ближайшие полтора года, а сразу на десять лет?

– Именно так!

– Попрошу вас коротко ответить, что из масштабных долгосрочных проектов, начатых прежней властью, не будет поставлено под сомнение. Быть или не быть новому бассейну в Ласнамяэ?

– Да, конечно, бассейну быть.

– Будет ли отремонтировано Петербургское шоссе?