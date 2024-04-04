Что из проектов предыдущей столичной власти не будет поставлено под сомнение? Какие реформы готовы продвигать партия «Ээсти 200» и все четыре партнера новой коалиции?
Марек Рейнаас перечислил проекты в Таллинне, которые не будут остановлены
На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления «Ээсти 200», участник таллиннских коалиционных переговоров Марек Рейнаас.
Выдержки из беседы:
– Центр русской культуры (ЦРК) и Русский музей будут переименованы в Центр нацменьшинств и Музей народов Таллинна. Переименуют ли улицу Вене в Старом городе?
– Это, конечно, шутка. Слово vene переводится с эстонского как «корабль» (чёлн, челнок – прим.ред.). Это просто улица, ведущая к порту.
Что касается переименования Центра русской культуры, то проблема ясна. Даже директор ЦРК (Эдуард Томан – прим. ред.) посетовал на то, что украинские коллективы отказывались выступать в этом здании. Да, и по сути на этой площадке занимаются творчеством разные народы. Если мы продолжим всё это называть Центром русской культуры, то, извините, это уже Советский Союз.
– Будут ли демонтированы серп и молот, размещенные над сценой?
– Думаю, что будут.
– А звезда над сталинской постройкой в самом центре Таллинна?
– Этот вопрос придется решать собственнику здания. Что касается муниципальных учреждений, то на коалиционных переговорах мы договорились о том, что серп и молот и другие оккупационные знаки будут сняты со стен муниципальных зданий.
– Какой объект социального значения вы бы построили в Таллинне в первую очередь?
– Очень важно построить трамвайные линии. Именно трамвай позволит в будущем легко перемещаться из одного конца Таллинна в другой.
– Прокладка трамвайной ветки в порт была правильным решением?
– Не только в порт! Извините, но за последние 20 лет в Таллинне было построено лишь 1,5 км трамвайных линий, из-за прокладки которых горожане страдали два лета подряд.
– Вероятно, будут страдать и дальше, если строительство продолжится?
– Ветка будет достроена, но это можно делать иначе, более приемлемым для горожан способом. В будущем мы поставим целью прокладывать по 2-4 км путей в год.
Если кто-то думает, что придет новая коалиция, всё сломает и остановит, то это не так. На самом деле цель коалиции – доделать наилучшим образом то, что сейчас не достроено, а также придумать новые проекты.
Считаю, что строящаяся развязка в Кристийне – это абсолютное сумасшествие. На этом месте нужен хаб, через который будут проходить и трамваи, и другой транспорт. Это и станет следующей очень большой стройкой в Таллинне.
Проблема в том, что у Таллинна не было долгосрочного плана инвестиций, расписанных по годам. Нужно все же понимать, что мы построим в Таллинне за ближайшие десять лет.
– Новая коалиция строит планы не на ближайшие полтора года, а сразу на десять лет?
– Именно так!
– Попрошу вас коротко ответить, что из масштабных долгосрочных проектов, начатых прежней властью, не будет поставлено под сомнение. Быть или не быть новому бассейну в Ласнамяэ?
– Да, конечно, бассейну быть.
– Будет ли отремонтировано Петербургское шоссе?
– Точно не помню, что там по датам было в этом проекте. По-моему, там не уточняется, когда этот объект будет построен.
– Вот-вот должны были объявить конкурс госпоставки…
– Если этот ремонт должен был стартовать в этом году, значит – стартует.
– Бесплатный транспорт сохранится?
– Конечно! Будем его улучшать – скорректируем график, закупим 40 троллейбусов, заменив старые; приобретем 10 трамваев. В будущем по тем трассам, по которым ходят троллейбусы, мы запустим трамваи. К тому моменту там уже будет всё электрифицировано.
– А где взять на все это деньги?
– Для этих проектов можно использовать европейские ресурсы. Если до сих пор Таллинн жил свой жизнью, автономно от государства, то теперь можно будет осуществить много совместных больших проектов.
– Новую больницу тоже можно будет построить?
– Новая больница – это трудное дело. Прежде всего нужно будет пересмотреть всю больничную сеть северной Эстонии, потом уже говорить о следующем шаге. Если все таллиннские больницы в конечном итоге коалиция решит слить, то разумно будет построить и новый больничный комплекс.
– Найдены ли средства на ускорение школьной реформы в Таллинне?
– Если до сих пор Таллинн только и говорил о том, как трудно и невозможно перейти на эстонский, то новая коалиция будет говорить о том, что это возможно.
– И о том, что на эстонский перейти легко?
– Нет, не о том, что это легко. Это одна их самых трудных задач, но закон есть закон. С 1 сентября все школы Таллинна перейдут на эстонский язык.
Согласно нашему плану, на это даже не потребуется очень много средств. Нужно только желание и меры поддержки для тех школ, где имеются самые большие проблемы.
– Где же взять средства на ускорение и усиление перехода?
– Люди думают, что нужны миллиарды. На самом деле достаточно сильно хотеть этого. И, конечно, придется найти ресурсы. Не думаю, что нужно у кого-то что-то забрать, чтобы найти средства. Мы договоримся в коалиции о том, как это сделать.
Подробнее в повторе!
- Что не так было сделано в Таллинне центристами?
- Каковы требования «Ээсти 200» к партнерам?
- Найдены ли ресурсы на ускорение школьной реформы?
- Какова позиция «Ээсти 200» по вопросу лишения права голоса граждан третьих стран?
- Нужно ли брать кредиты и вводить новые местные налоги?
- Планируется ли реформа соцпособий?
- Будет ли завершен ремонт больших дорог?
- Какие масштабные проекты предыдущей власти не будут перечеркнуты?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Stine Goya