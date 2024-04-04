Найдены ли средства на ускорение школьной реформы в Таллинне? Что из проектов предыдущей столичной власти не будет поставлено под сомнение? Какие реформы готовы продвигать все четыре партнера новой коалиции?
Студия Postimees: кому добавят – кому урежут?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления «Ээсти 200», участник таллиннских коалиционных переговоров Марек Рейнаас. Следите за эфиром в 13:20!
- Что не так было сделано в Таллинне центристами?
- Каковы требования «Ээсти 200» к партнерам?
- Найдены ли ресурсы на ускорение школьной реформы?
- Какова позиция «Ээсти 200» по вопросу лишения права голоса граждан третьих стран?
- Нужно ли брать кредиты и вводить новые местные налоги?
- Планируется ли реформа соцпособий?
- Будет ли завершен ремонт больших дорог?
- Какие масштабные проекты предыдущей власти не будут перечеркнуты?