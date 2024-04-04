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Студия Postimees: кому добавят – кому урежут?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Найдены ли средства на ускорение школьной реформы в Таллинне? Что из проектов предыдущей столичной власти не будет поставлено под сомнение? Какие реформы готовы продвигать все четыре партнера новой коалиции?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления «Ээсти 200», участник таллиннских коалиционных переговоров Марек Рейнаас. Следите за эфиром в 13:20!

  • Что не так было сделано в Таллинне центристами? 
  • Каковы требования «Ээсти 200» к партнерам?
  • Найдены ли ресурсы на ускорение школьной реформы?
  • Какова позиция «Ээсти 200» по вопросу лишения права голоса граждан третьих стран?
  • Нужно ли брать кредиты и вводить новые местные налоги?
  • Планируется ли реформа соцпособий? 
  • Будет ли завершен ремонт больших дорог?
  • Какие масштабные проекты предыдущей власти не будут перечеркнуты?
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