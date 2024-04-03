Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, где велась подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне и обсуждались пути дальнейшей поддержки Украины.
Цахкна в Брюсселе: победа Украины гарантирует прочный мир членам НАТО
Цахкна выразил удовлетворение тем, что накануне 75-летия НАТО сильнее, чем когда-либо прежде, и впервые Швеция принимает участие во встрече министров иностранных дел НАТО в качестве полноправного члена альянса.
«Членство Швеции повышает безопасность как в регионе Балтийского моря, так и в евроатлантическом регионе в целом, - сказал Цахкна. - Однако для членов НАТО только победа Украины в агрессивной войне, инициированной Россией, станет гарантией прочного мира и безопасности».
Исходя из этого, министр иностранных дел подчеркнул необходимость увеличения военной помощи Украине и взятия на себя обязательств по долгосрочной поддержке Украины.
По мнению Цахкны, предложение генерального секретаря НАТО создать Фонд помощи Украине в размере 100 миллиардов евро на следующие пять лет было бы шагом в правильном направлении.
«НАТО должно играть более четкую роль в поддержке Украины, - сказал он. - Украине нужны деньги, оружие и боеприпасы, и мы должны им это дать».
На встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулеба Цахкна подтвердил, что поддержка Эстонией Украины остается неизменной и долгосрочной.
«Мы надеемся в ближайшее время заключить соглашение о безопасности между Эстонией и Украиной, которое может касаться не только военной поддержки, но и поддержки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, санкционной политики, компенсации ущерба Украине, а также сфер развития, сотрудничества и реконструкции», - сказал он.
Завтра в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО состоится Совет НАТО-Украина и заседание с участием Индии и тихоокеанских партнеров и представителя Евросоюза.