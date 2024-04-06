ИСТОРИЯ ⟩ Забытые таллиннские тюрьмы

Парадокс, но открытая в 2018 году Таллиннская тюрьма на самом деле находится за пределами города: de jure она расположена в волости Раэ. Таким образом, в самой столице уже давно нет ни одной тюрьмы, хотя на протяжении истории многие неприметные для нас сегодня здания скрывали в своих недрах заключенных - как настоящих преступников, так и политических заключенных, обвиненных по идеологическим причинам.

Как правило, таллиннцы хорошо осведомлены о тюрьмах, которые располагались в городской стене и ее башнях. В разные периоды тюремные камеры были в Харьюских воротах, Бременской башне и, конечно же, в Толстой Маргарите. Освобождение заключенных из застенок последней в революционном 1917 году было сопряжено с большими разрушениями внутри здания, которое по праву является одним из главных символов города. Полностью в тот год была уничтожена и другая тюрьма, располагавшаяся в замке Тоомпеа - сейчас на этом месте стоит один из корпусов Рийгикогу.

Тюрьма во дворе замка Тоомпеа прекратила работу во время революционных событий 1917 г. Фото: Собрание Эстонского исторического музея.