На протяжении веков тюрьмы всегда были неотъемлемой частью общества. Таллинн не исключение, однако многие наверняка не догадываются о том, что десятки столичных зданий прежде выполняли именно такие функции. Некоторые из них находятся в совсем неочевидных местах, даже на границе района Ласнамяэ, пишет историк Иван Лаврентьев.
ИСТОРИЯ ⟩ Забытые таллиннские тюрьмы
Парадокс, но открытая в 2018 году Таллиннская тюрьма на самом деле находится за пределами города: de jure она расположена в волости Раэ. Таким образом, в самой столице уже давно нет ни одной тюрьмы, хотя на протяжении истории многие неприметные для нас сегодня здания скрывали в своих недрах заключенных - как настоящих преступников, так и политических заключенных, обвиненных по идеологическим причинам.
Как правило, таллиннцы хорошо осведомлены о тюрьмах, которые располагались в городской стене и ее башнях. В разные периоды тюремные камеры были в Харьюских воротах, Бременской башне и, конечно же, в Толстой Маргарите. Освобождение заключенных из застенок последней в революционном 1917 году было сопряжено с большими разрушениями внутри здания, которое по праву является одним из главных символов города. Полностью в тот год была уничтожена и другая тюрьма, располагавшаяся в замке Тоомпеа - сейчас на этом месте стоит один из корпусов Рийгикогу.
Отдельные здания также использовались как тюрьмы с незапамятных времен. В начале XIV века за ратушей было построено здание первой тюрьмы. Камеры в двухэтажном здании располагались в подвале и на втором этаже, там же были оборудованы «удобства». Здание было соединено с ратушей через подземный проход - так заключенных было удобно доставлять на заседания суда, которые проходили на втором этаже ратуши. Сейчас в здании бывшей тюрьмы работает музей фотографии.
В XVIII веке новую исправительную тюрьму открыли на улице Ратаскаэву. Примечателен способ финансирования проекта: средства собирали в ходе специально организованной для этого в 1746-1748 годах лотереи. На собранные суммы здание выкупили и обустроили тюрьму, которая проработала там до 1820 года. Названия улиц отчасти поменялись, и сейчас бывшая тюрьма стоит на улице Рюйтли, в здании, где расположен ресторан грузинской кухни.
В 1821 году городская тюрьма переехала на улицу Вене, 25. В XIX веке здание частично перестроили и добавили пристройку во дворе. Тюрьма проработала там до 1928 года, после чего историческое здание вновь стало жилым домом.
Батарейная тюрьма
Все мы согласимся, что в любую эпоху в обществе встречаются преступники, которые должны сидеть в тюрьме. Однако в определенные периоды тюрьмы заполняли не только уголовниками, а попросту теми, кто был неугоден новой власти. Конечно же, речь идет в первую очередь о 1940 годе, когда в Эстонии был установлен преступный коммунистический режим.
Пожалуй, главным символом преступлений коммунистов в Таллинне остается Батарейная тюрьма. Созданная изначально эстонским правительством на базе бывшей военной крепости в 1919 году тюрьма получила несколько пристроек в 1930-х, но по-настоящему страшные и кровавые страницы ее истории связаны с советскими репрессиями. Через нечеловеческие условия Батарейной тюрьмы (в то время «Центральная тюрьма», а позже «Тюрьма номер 1») прошли многие политики, предприниматели, офицеры, деятели культуры и представители духовенства, впоследствии отправленные в лагеря и расстрелянные в тюрьмах РСФСР, или там же, в специальном помещении. Кстати, именно здесь 11 сентября 1991 привели в исполнение последнюю в истории Эстонии высшую меру наказания.
Во время Второй мировой Батарею не обошли стороной и преступления холокоста. После войны тюрьма продолжила функционировать. Официально она вмещала более 1000 заключенных. После восстановления независимости деятельность тюрьмы постепенно стали сворачивать, последние структурные единицы продолжали работу до 2005 года. Основная масса «обычных» заключенных в советский период все же помещалась в колонию, а потом тюрьму в Таллинне на улице Магазини (территория готовится к продаже) или неподалеку от города - в Харку, Мурру и Румму.
Неприметные места преступлений
Все эти тюрьмы хорошо известны даже тем, у кого ни разу не было повода оказаться внутри. Однако в Таллинне есть множество зданий, стены которых хранят секреты незаконных задержаний, ужасных допросов, пыток и казней. Преступные органы советской власти особенно свирепствовали в первые годы оккупации: большая часть довоенной эстонской элиты была арестована в 1940 году, большинство бывших государственных деятелей было расстреляно в течение полутора лет, многие сгинули в лагерях вдали от родины. Единицы выжили и сумели спастись или дождаться освобождения. Чем выше был статус человека в Эстонской Республике, тем ниже был шанс на спасение.
Одно из таких мест, где совершались пытки задержанных - т.н. подвал Каве по адресу Пярнуское шоссе, 22. Свое название он получил от одноименной шоколадной фабрики Kawe (конкретно в этом здании располагался склад). В подвале находились камеры предварительного задержания НКВД. До наших дней дошел только фасад - дом перестроили и во дворе бывшего склада выросло пятиэтажное офисное здание. Часть камер в распоряжении НКВД располагалась в доме через дорогу по адресу Пярнуское шоссе, 27.
Печальным образом вошли в историю и строения на соседней улице. В доме по ул. Роозикрантси, 8а располагался военный трибунал НКВД. Позже в комплексе проживала элита Советской Эстонии, сейчас там квартиры и несколько офисных помещений. Через пару сотен метров, по адресу Роозикрантси, 4b, действовал военный трибунал Балтфлота. В обоих местах не выносили оправдательных приговоров, часть расстрелов совершалась на месте. Ходили слухи, что во дворе последнего даже есть братская могила. В 1960-х здание перешло на баланс города, сейчас там находится резиденция Таллиннской мэрии.
Решения трибунала о расстрелах (и в редких случаях более мягких наказаниях) основывались на материалах, которые собирал особый отдел Балтийского флота. Отдел занимал помещения в домах по адресу Поска, 10 и Рауа, 14.
Целый ряд адресов с печальной историей и следами деятельности советских репрессивных органов можно найти и в Старом городе. Самый известный: улица Пагари, где в довоенное время располагалось военное министерство Эстонии, а с 1940 года поочередно работали НКВД, различные немецкие силовые структуры, КГБ и республиканское МВД. Через подвалы КГБ на Пагари прошло большинство обвиненных по политическим статьям в 1940-1950-х годах. Часть комплекса перестроена под квартиры, в одном из корпусов работает министерство внутренних дел, однако государство планирует продать и это здание. В 2017 году в подвале, где располагались камеры КГБ, была открыта небольшая музейная экспозиция.
Ласнамяэ: из тюрьмы в офис президента
Пожалуй, меньше известен тот факт, что одна из таллиннских тюрем долгие годы проработала в столичном районе Ласнамяэ. Если быть точным, то речь идет о здании по адресу Тартуское шоссе, 85. Сейчас там проходит граница Ласнамяэ и центра города, а в здании находятся офисные помещения государственной компании, управляющей недвижимостью всех госучреждений - Riigi Kinnisvara AS.
Построенное в первой половине XIX века здание изначально предназначалось для госпиталя. Однако толстые стены из плитняка не способствовали улучшению здоровья пациентов, и в 1869 году дом продали купцу Чернягину. В 1886 году здание вновь выкупили на государственные нужды и открыли там женскую тюрьму. Тем не менее, даже долгие годы спустя в народе ходило выражение «тюрьма Чернягина». Формально тюрьма называлась «Ревельская срочная тюрьма» или же «Эстляндская срочная тюрьма». В конце XIX века при тюрьме работала небольшая православная церковь.
Зарплаты служителей оставляли желать лучшего, как и дисциплина. 30 марта 1919 года из Ласнамяэской тюрьмы был совершен один из крупнейших побегов в истории Эстонии: охранника затащили внутрь камеры, один из заключенных переоделся в его форму и как бы вывел гулять во двор всех, кто был в камере. Каким-то образом в то же время были открыты главные ворота, и 47 заключенных сбежало. Одного при побеге застрелили, а большинство из них вскоре добровольно вернулось обратно в тюрьму. В 1920-х тюрьму расширили и построили новый корпус на 150 мест. В 1930-х в тюрьме открыли молельную комнату для лютеран. При тюрьме работала общественная организация, помогавшая обучать неграмотных письму и чтению.
В советские годы тюрьма в основном выполняла функции этапной: здание служило перевалочным пунктом для заключенных перед отправкой отбывать наказание в другом месте. Именно через ласнамяэскую тюрьму прошли многие таллиннские жертвы депортаций советского оккупационного режима. В последующие десятилетия в здании работали различные учреждения структуры МВД и судов.
Как уже было сказано выше, сейчас там находятся офисы. Одну из офисных площадей именно там в марте 2022 г. получила и президент Керсти Кальюлайд - по закону бывшие президенты имеют право на небольшой офис, содержание которого оплачивается из госбюджета. Таким образом, можно сказать, что президент случайно оказалась в тюрьме.