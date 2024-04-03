Вырклаэв о «лимонадном» налоге: необходимо все тщательно продумать

«В ходе рассмотрения законопроекта и обсуждения с Налогово-таможенным департаментом мы пришли к выводу, что положения проекта необходимо тщательнее продумать, чтобы его текст был ясным и пригодным для реализации. Например, положения о налогоплательщике, налоговом обязательстве и освобождении от налога нуждаются в более детальном рассмотрении с точки зрения их взаимодействия и практического применения», - пояснил Вырклаэв в переданном пресс-релизе Минфина.

По словам министра, формулировки проекта недостаточно ясны для налогоплательщика в случае импорта товаров из другой страны ЕС. «Кроме того, важно отметить, что внедрение системы электронного декларирования займет значительно больше времени, чем предполагает нынешний план вступления закона в силу с 1 января 2025 года. Начать разработку электронной системы можно будет с того момента, когда станет известно, в какой форме будет принят закон», - отметил Вырклаэв.

Министр финансов также отметил важность того, что изменения в своих ИТ-системах и складском учете должны внести и сами предприятия. В последние годы сложилась практика, что наиболее важные изменения в налоговых декларациях разрабатываются Налогово-таможенным департаментом совместно с налогоплательщиками для обеспечения удобства декларирования.

«По нашим оценкам, самая ранняя реальная дата вступления закона в силу - 1 января 2026 года. Законопроект потребует более глубокого изучения, обсуждения и последующего внесения возможных изменений в формулировки, поэтому мы предлагаем отвести больше времени на более глубокую проработку, чтобы сообща решить все вопросы», - добавил Вырклаэв.

Кроме того, в бюджете Министерства финансов не предусмотрены необходимые расходы на внедрение нового налога, хотя вступление закона в силу с 1 января 2025 года предполагает соответствующие расходы уже в текущем году.