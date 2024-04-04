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Осиновский хочет объединить таллиннские больницы с PERH

Кадри Таммепуу Ингрид Ландейро
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Евгений Осиновский (Социал-Демократическая партия) выступил с идеей объединения всех принадлежащих Таллинну учреждений здравоохранения с Северо-Эстонской региональной больницей, принадлежащей государству, во время переговоров о создании правящей коалиции в Таллиннском горсобрании.
Евгений Осиновский (Социал-Демократическая партия) выступил с идеей объединения всех принадлежащих Таллинну учреждений здравоохранения с Северо-Эстонской региональной больницей, принадлежащей государству, во время переговоров о создании правящей коалиции в Таллиннском горсобрании. Фото: Tairo Lutter

Во вторник в ходе переговоров о формировании правящей коалиции в Таллиннском горсобрании социал-демократы выступили с идеей объединить все лечебные учреждения в Таллинне, то есть принадлежащие и городу, и государству. Партнерам потребуется время, чтобы обдумать предложение.

Если остальные политические партии поддержат задумку, соцдемы не стали бы ограничиваться объединением управления городскими больницами, как говорилось ранее, а хотели бы провести гораздо более широкую реформу: объединить государственную Северо-Эстонскую региональную больницу с тремя городскими больницами: Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральными больницами и Таллиннской детской больницей. В результате слияния будет образовано целевое учреждение Tallinna Haigla, общее для государства и города. По такому же принципу работает Клиникум Тартуского университета в Тарту. «Обеспечение больничных услуг по-прежнему остается обязанностью в основном государства», – сказал Postimees Евгений Осиновский, председатель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании.

«Это долгосрочный процесс», – продолжил он и пояснил, что это крупные учреждения, с которыми связано множество юридических и организационных вопросов. Но в любом случае правление города Таллинна может договориться, что попытается начать переговоры с государством на эту тему.

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