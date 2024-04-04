Осиновский хочет объединить таллиннские больницы с PERH

Если остальные политические партии поддержат задумку, соцдемы не стали бы ограничиваться объединением управления городскими больницами, как говорилось ранее, а хотели бы провести гораздо более широкую реформу: объединить государственную Северо-Эстонскую региональную больницу с тремя городскими больницами: Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральными больницами и Таллиннской детской больницей. В результате слияния будет образовано целевое учреждение Tallinna Haigla, общее для государства и города. По такому же принципу работает Клиникум Тартуского университета в Тарту. «Обеспечение больничных услуг по-прежнему остается обязанностью в основном государства», – сказал Postimees Евгений Осиновский, председатель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании.