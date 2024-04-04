Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На что нужно обращать внимание при покупке туристических путевок

rus.postimees.ee
Copy
Чемоданы. Иллюстративное фото.
Чемоданы. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

С наступлением первых теплых дней люди все чаще задумываются об отпуске. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) напоминает, на что следует обращать внимание, чтобы заманчивое на первый взгляд предложение о путешествии не обернулось большими финансовыми потерями. Дополнительные рекомендации даются также и для организации школьных поездок.

Покупая путевку, важно внимательно изучить подноготную поставщика услуг. «В последние годы очень популярными стали группы в социальных сетях, призванные облегчить потребителям поиск различных выгодных туристических предложений. Публикации в этих группах размещают туроператоры, турагенты, а также сами путешественники, которые ищут предложения на подходящие им даты. К сожалению, не все туроператоры выполняют возложенные на них обязательства, ровно как и у многих отсутствует залог, покрывающий пакетный тур», - говорит Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства TTJA.

«Многие люди не знают, что у туроператора, организующего пакетные туры должен быть залог. Залог покрывает, например, возмещение стоимости поездки, если туроператор становится неплатежеспособным до или во время путешествия, и в результате поездка отменяется частично или полностью», - добавила Паавле.

Поэтому перед покупкой пакетного тура стоит выяснить, имеете ли вы дело с туроператором, турагентом или третьей стороной, у которой по закону нет права предлагать пакетные туры. Выписку об экономической деятельности и наличии залога у компании можно проверить в реестре экономической деятельности. Турагент обязан проинформировать потребителя о фактическом организаторе поездки.

При покупке пакетного тура через интернет следует обратить внимание на следующие сигналы, которые должны вас насторожить:

  • первоначальный контакт и дальнейшая связь с поставщиком услуги осуществляется только через приложение для мгновенного обмена сообщениями (например, Messenger);
  • неясно, с каким предприятием вы имеете дело и кто является непосредственным организатором в рамках конкретного предложения;
  • в публичных реестрах (например, в реестре предприятий, реестре видов экономической деятельности) отсутствует информация как о лице, сделавшем предложение на отдых, так и о туроператоре;
  • информация о пакетном отдыхе является общей и неполной;
  • цена слишком хороша, чтобы быть правдой;
  • счет на оплату выставлен физическому лицу.

Весной также организовывается много школьных поездок, или люди уже начинают задумываться о поездках на конец следующего учебного года. У TTJA есть руководство по организации школьных поездок (только на эстонском), где можно найти контрольные списки, соблюдение которых может способствовать успешной поездке или поможет удачно разрешить проблемы, если таковые возникнут.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх