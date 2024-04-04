На что нужно обращать внимание при покупке туристических путевок

Покупая путевку, важно внимательно изучить подноготную поставщика услуг. «В последние годы очень популярными стали группы в социальных сетях, призванные облегчить потребителям поиск различных выгодных туристических предложений. Публикации в этих группах размещают туроператоры, турагенты, а также сами путешественники, которые ищут предложения на подходящие им даты. К сожалению, не все туроператоры выполняют возложенные на них обязательства, ровно как и у многих отсутствует залог, покрывающий пакетный тур», - говорит Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства TTJA.

«Многие люди не знают, что у туроператора, организующего пакетные туры должен быть залог. Залог покрывает, например, возмещение стоимости поездки, если туроператор становится неплатежеспособным до или во время путешествия, и в результате поездка отменяется частично или полностью», - добавила Паавле.

Поэтому перед покупкой пакетного тура стоит выяснить, имеете ли вы дело с туроператором, турагентом или третьей стороной, у которой по закону нет права предлагать пакетные туры. Выписку об экономической деятельности и наличии залога у компании можно проверить в реестре экономической деятельности. Турагент обязан проинформировать потребителя о фактическом организаторе поездки.

При покупке пакетного тура через интернет следует обратить внимание на следующие сигналы, которые должны вас насторожить:

первоначальный контакт и дальнейшая связь с поставщиком услуги осуществляется только через приложение для мгновенного обмена сообщениями (например, Messenger);

неясно, с каким предприятием вы имеете дело и кто является непосредственным организатором в рамках конкретного предложения;

в публичных реестрах (например, в реестре предприятий, реестре видов экономической деятельности) отсутствует информация как о лице, сделавшем предложение на отдых, так и о туроператоре;

информация о пакетном отдыхе является общей и неполной;

цена слишком хороша, чтобы быть правдой;

счет на оплату выставлен физическому лицу.

Весной также организовывается много школьных поездок, или люди уже начинают задумываться о поездках на конец следующего учебного года. У TTJA есть руководство по организации школьных поездок (только на эстонском), где можно найти контрольные списки, соблюдение которых может способствовать успешной поездке или поможет удачно разрешить проблемы, если таковые возникнут.