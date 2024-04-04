Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Опрос: отставку Кылварта одобрили 62% эстоноязычных жителей Таллинна

rus.postimees.ee
Copy
Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Madis Veltman

По данным опроса социологической службы Norstat, отставку мэра Таллинна Михаила Кылварта, организованную тремя оппозиционными партиями в столичном горсобрании при поддержке социал-демократов, одобрило большинство эстоноязычных жителей столицы, пишет Rus.ERR.

В целом 47% жителей Таллинна отнеслись к отставке Кылварта неодобрительно. 38% поддержали отставку, а 15% затруднились с ответом.

Среди эстонцев отрицательно высказались об отставке 25%, а одобрительно - 62%. Среди русскоязычных жителей столицы ситуация обратная: 72% не одобрили отставку, а 12% - одобрили.

Работу Кылварта на посту мэра Таллинна положительно оценили 66% таллиннцев, включая 50% эстонцев и 83% респондентов других национальностей, а отрицательно - 21%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх