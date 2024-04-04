Аналогичный звонок, якобы из Elisa, и позже - из службы поддержки Smart-ID поступил 1-го апреля 48-летнему мужчине. Он передал мошенникам личный код для продления договора на услуги мобильной связи и заверил договор кодами Smart-ID. Позже мужчина отнес в почтомат 3000 евро, чтобы помочь спецслужбам схватить мошенников. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и сообщил об этом в полицию. Полиция в тот же день по горячим следам задержала 27-летнего женщинa, чья связь с этим преступлением сейчас выясняется.

2 апреля несчастливый день был и у 76-летней женщины, которая лишилась как своей квартиры, так и вырученных от продажи 94 500 евро. Женщине поступил звонок на русском языке от лже-полицейских, которые привлекли ее к тайной операции с целью поимки неблагонадежных маклеров. Не предчувствуя беды, женщина согласилась помочь и под руководством злоумышленников выставила на продажу свою квартиру. Она также сходила к нотариусу, где подписала сделку и отдала полученные от продажи наличные курьеру, который, судя по всему, также был мошенником.

По словам Розгонюка, полиция работает круглые сутки, чтобы задержать этих преступников. «Я уверяю и подчеркиваю, что ни полиция, ни какое-либо другое предприятие не просит людей относить наличные в посылочные автоматы. Также в Эстонии полиция не привлекает простых граждан для участия в секретных операциях по задержанию неблагонадежных работников. Если вам поступит звонок, в ходе которого звонящий попытается узнать ваши личные данные, если поступит просьба заверить сделку при помощи PIN-кодов, или же если вас попытаются привлечь к секретной операции, немедленно прервите этот звонок! Разумеется, нельзя откликаться и на предложение мнимой продажи своей собственности, будь то автомобиль, жилье или другие ценные вещи. В противном случае вы лишитесь и денег, и своего имущества», - заявил Розгонюк и еще раз подчеркнул, что просит всех людей рассказать об этих мошеннических схемах всем своим близким.