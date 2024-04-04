Не все жители Таллинна поддерживают сохранение бесплатного общественного транспорта

На вопрос о своем отношении к данной инициативе 82% горожан заявили, что они относятся к ней отрицательно или скорее отрицательно, 14% - положительно или скорее положительно, а 4% затруднились с ответом.

В Norstat отметили, что против отмены бесплатного общественного транспорта выступает подавляющее большинство таллиннцев независимо от их национальности.

Опрос Norstat был проведен с 28 марта по 2 апреля методом онлайн-анкетирования. В нем принял участие 971 житель Таллинна в возрасте от 16 лет.