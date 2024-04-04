ОГРОМНАЯ УТЕЧКА ДАННЫХ ⟩ Киберпреступники украли данные 700 000 клиентов Apotheka

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны почти 700 000 личных кодов карт клиентов Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.

Полученные злоумышленниками данные позволяют определить, какие безрецептурные лекарства и другие аптечные товары были приобретены клиентами Apotheka. Однако информация о приобретенных рецептурных препаратах среди утечки отсутствует. Утечка информации о покупках в аптеках относится к 2014-2020 годам, поэтому данные о покупках за более поздние годы не попали в руки злоумышленников.