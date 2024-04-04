В феврале киберпреступники похитили личные коды, данные о покупках и контактную информацию почти 700 000 клиентов Apotheka из системы карт клиентов Allium UPI компании, занимающейся поставками для аптек и больниц.
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ОГРОМНАЯ УТЕЧКА ДАННЫХ ⟩ Киберпреступники украли данные 700 000 клиентов Apotheka
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны почти 700 000 личных кодов карт клиентов Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.