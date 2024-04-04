Латыши признали, что в общей с нами баскетбольной лиге были манипуляции с числом зрителей

За последние недели была опубликована статистика посетителей всех 16 участвующих команд. Латвийское бюро Sportacentrs провело всесторонний анализ данных. Однако дело коснулось не только сухих цифр, но затронуло также и важный проблемный момент.

В течение сезона в подкасте «Игроки» неоднократно говорилось, что латыши довольно безразлично относятся к количеству зрителей. Протокол почти всегда содержит круглую цифру, зачастую явно преувеличенную. Соседи не отрицают, что критика обоснована.

«Эстонские клубы очень точно подсчитывают зрителей. Например, при входе в зал сканируется QR-код или делается фото трибун, после чего с помощью технологий подсчитывается количество людей. В латвийском спорте (и далеко не только в баскетболе) довольно типично, когда в середине матча спрашивают: «Сколько зрителей мы собираемся записать?», ответственный смотрит направо и налево, плюет на палец, поднимает его по ветру и отвечает: «Ок, напиши 1000!»» — раскрыл факты Роланд Элиньш.

«Конечно, это преувеличение, но отнюдь не неверное. Некоторые латвийские клубы округляют статистику посещаемости до сотен, если не тысяч. Например, рижский «Целл» в этом году провел три игры, на которых присутствовало ровно 2000 зрителей. Подобные примеры можно найти в Вентспилсе, Лиепае и Огре. Нельзя сказать, что округление, безусловно, плохо, но им можно манипулировать. Таким образом, 1000 можно записать и в случае 756, и в случае 998 зрителей».

Руководитель лиги Латвийской баскетбольной федерации Салвис Метра признал, что это является проблемой, но во второй половине сезона ситуация якобы улучшилась. Эдгарс Яунупс, президент сильнейшего клуба, рижского ВЭФ, тоже не стал прятать голову в песок.

«Если мы хотим развивать местный спорт с точки зрения маркетинга и посещаемости, нам следует поговорить об этой, казалось бы, незначительной детали. Сокрытие количества честных зрителей свидетельствует о непрофессионализме и определенных комплексах», - сказал Яунупс.

По подсчетам Sportacentrs, медианная посещаемость основного турнира у латвийских клубов составила 584, у эстонских - 420. Сравнивая средние показатели, цифры увеличились до 676 и 528,6 человек соответственно.

Обзор по клубам можно найти здесь. Первая цифра показывает средний показатель, вторая — медиану аудитории:

Фото: Kuvatõmmis/sportacentrs.com