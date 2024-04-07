Экономический блогер: нужно взять свой бюджет под контроль

Экономический блогер Юлия Каминский объяснила, что очень важно именно теперь взять свой бюджет под контроль: «Очень важно проработать разные направления, например, расходы: есть аренда, какие-то подписки, интернет, телевидение, кредиты - это расходы, которые мы платим ежемесячно. Это базовые расходы, но они самые большие и самые важные. Так вот, с каждым из них нужно работать».

Экономист советует связаться со всеми своими поставщиками услуг и поинтересоваться более льготными предложениями. Это касается и кредитов, которые, напомнила блогер, можно обсудить с банками и сократить ежемесячные взносы.

Ведущая Елена Соломина парировала своей личной историей: «Я тоже переговорила с банком и заплатила банку за эту беседу и пересмотр договора 250 евро. После посчитала и поняла, что отобью эти деньги где-то за два года».

Так, как выжить в ситуации галопирующих цен? Ответ на этот вопрос будут искать герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 8 апреля, в 20:30.