Эксперт по безопасности: чтобы ВСУ удерживали фронт, поставки оружия Киеву не должны уступать уровню 2023 года

Этот разрыв намного меньше, чем в самом начале полномасштабной войны. Но все равно это преимущество остается серьезным, и без ответных средств, которые будут позволять уничтожать противника, затруднять его мобильность и маневренность на поле боя, будет очень трудно удерживать вот эту всю фронтовую линию.

Поэтому помощь Украине необходимо поддерживать хотя бы на том же уровне, который мы уже видели. И без участия США, которые уже несколько месяцев почти ничего не поставляют, это становится все более трудным.

- Часто говорится, что в случае соблюдения имеющихся графиков, украинские военные смогут начать использовать самолеты F-16 в боевых действиях уже в середине лета. Если так и произойдет, будет ли этот момент так называемым гейм-чейнджером, насколько расширятся военные возможности Украины?

- Я очень скептичен в отношении этой концепции гейм-чейнджера. Да, в войне для каждой системы вооружений есть свое время, когда ее можно применять наиболее эффективно, потом наступает какая-то кульминация, после которой эти системы становятся менее релевантными. Сейчас украинцы стали откровенно говорить, что, быть может, эти самолеты F-16 прямо сейчас не такие и важные. Но я бы сказал так: просто не нужно завышать ожидания.