В студии Postimees Томас Ермалавичус: вероятен ли перелом в ходе войны в Украине в ближайшие месяцы?

- Справедливы ли оценки военных аналитиков, согласно которым усиливающийся дефицит снарядов у Украины может позволить России прочно взять инициативу в войне в свои руки уже в конце весны или летом, если западные союзники Киева не нарастят оружейные поставки? Действительно ли из-за медлительности Запада сейчас для Украины, для ВСУ в войне наступает критический момент?

- По оценке ряда военных аналитиков, в случае соблюдения имеющихся графиков, украинские военные смогут начать использовать самолеты F-16 в боевых действиях уже в середине лета. Если так и произойдет, будет ли этот момент так называемым гейм-чейнджером, насколько расширятся возможности Украины для сдерживания атак сил страны-агрессора и для начала своего крупного наступления?

- Все эффективнее становятся дроновые атаки, которые Украина проводит на российской территории, говорится о невероятных успехах в разработках украинских дронов, которые теперь могут пролетать 3000 километров и нести очень много взрывчатки. Даже современную войну невозможно выиграть только дронами, но в то же время можно ли предполагать, что эта дроновая активность Украины очень сильно поможет ей в войне, что скоро мы увидим поражение таких целей на территории страны-агрессора, уничтожение которых еще недавно мы не могли и представить?

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