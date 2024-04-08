В студии передачи «Своя правда» государству предъявили претензию в том, что оно в лице Департамента конкуренции разрешает поставщикам энергии и тепла поднимать цены на свои услуги, сдирая с населения последнюю шкуру?
Андрес Сутть: у роста тарифов нет никакого фокуса-покуса
Отвечать за правительство и государство пришлось Андресу Суттю, представляющему Партию реформ, входящему в экономическую комиссию парламента и руководившему недавно Министерством предпринимательства и ИТ-технологий.
Сутть, экономист по образованию, объяснил, что тарифы повышаются не с потолка: «У отопления, воды - электричество сюда не входит - есть своя определенная формула, по которой вычисляется правильная цена. И, конечно, если энергия дорожает это влияет и на окончательную цену за отопление. На нее влияют и процентные ставки. То есть, в этом смысле тут никакого фокуса-покуса нет».
Что еще влияет на рост цен и как выжить в ситуации сильного спада экономики? На эти вопросы будут искать ответы герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 8 апреля, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.