Андрес Сутть: у роста тарифов нет никакого фокуса-покуса

Сутть, экономист по образованию, объяснил, что тарифы повышаются не с потолка: «У отопления, воды - электричество сюда не входит - есть своя определенная формула, по которой вычисляется правильная цена. И, конечно, если энергия дорожает это влияет и на окончательную цену за отопление. На нее влияют и процентные ставки. То есть, в этом смысле тут никакого фокуса-покуса нет».