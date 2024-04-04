В Таллинне состоится посвященный 75-летию НАТО Круглый стол НАТО и ЕС

Мари-Доха Безансно, помощница генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии, выразила удовлетворение тем, что НАТО может отпраздновать свое 75-летие с такими близкими друзьями, как Эстонское общества НАТО.

«В этом году также исполняется 70-летие обществ НАТО как зонтичной организации Ассоциации Атлантического договора и 20 лет со дня вступления Эстонии в НАТО. Нам есть что праздновать, но самое главное - это сохранение трансатлантического альянса, который сохранил мир на протяжении многих лет 75 лет. Усилия Ассоциации Атлантического договора, включая Эстонию, сыграли ключевую роль в сохранении поддержки НАТО на протяжении многих лет», - сказала она.