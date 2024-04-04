Круглый стол НАТО и ЕС, посвященный 75-летию НАТО открывается в четверг в 8:55 в таллиннском отеле Nordic Hotel Forum, мероприятие в двенадцатый раз проводит Эстонское общество НАТО.
В Таллинне состоится посвященный 75-летию НАТО Круглый стол НАТО и ЕС
Конференцию откроет бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. На ней выступят руководитель отдела политического планирования в бюро генерального секретаря НАТО доктор Бенедетта Берти, член Европарламента, бывший командующий Силами обороны, председатель совета Эстонского общества НАТО Рихо Террас, посол США Джордж П. Кент и многие другие высокопоставленные чиновники.
Мари-Доха Безансно, помощница генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии, выразила удовлетворение тем, что НАТО может отпраздновать свое 75-летие с такими близкими друзьями, как Эстонское общества НАТО.
«В этом году также исполняется 70-летие обществ НАТО как зонтичной организации Ассоциации Атлантического договора и 20 лет со дня вступления Эстонии в НАТО. Нам есть что праздновать, но самое главное - это сохранение трансатлантического альянса, который сохранил мир на протяжении многих лет 75 лет. Усилия Ассоциации Атлантического договора, включая Эстонию, сыграли ключевую роль в сохранении поддержки НАТО на протяжении многих лет», - сказала она.
Конференция проводится как международная, ее цель - объединение принимающих решения лиц и молодежи, а также повышение осведомленности общественности в области политики международной безопасности. Рабочий язык - английский.