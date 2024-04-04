К журналистам латвийского портала TVNET обратилась читательница, которая рассказала о неприятном опыте использования такси Bolt. Сначала водитель хотел высадить ее по причине слишком длинных ног, а когда та отказалась, поехал вместе с пассажиркой по своим делам. Мы связались с предприятием Bolt, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
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Видео ⟩ «Не хочу с вами ехать!»: водитель Bolt высадил клиенток из-за слишком длинных ног
Читательница сообщила, что 21 марта в 19:33 она вызвала такси Bolt, чтобы отправиться на мероприятие вместе со своей сестрой: «Поездка началась спокойно, водитель на приветствие ответил по-русски, но мы не обратили на это внимания».