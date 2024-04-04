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Видео ⟩ «Не хочу с вами ехать!»: водитель Bolt высадил клиенток из-за слишком длинных ног

Марцис Гайгалниекс
, журналист TVNET Авто
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Такси
Такси Фото: TVNET kolāža

К журналистам латвийского портала TVNET обратилась читательница, которая рассказала о неприятном опыте использования такси Bolt. Сначала водитель хотел высадить ее по причине слишком длинных ног, а когда та отказалась, поехал вместе с пассажиркой по своим делам. Мы связались с предприятием Bolt, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Читательница сообщила, что 21 марта в 19:33 она вызвала такси Bolt, чтобы отправиться на мероприятие вместе со своей сестрой: «Поездка началась спокойно, водитель на приветствие ответил по-русски, но мы не обратили на это внимания».

Примерно через шесть минут поездки водитель вдруг сказал, что клиентка мешает ему своими ногами. Читательница отмечает, что водитель далеко отодвинул сиденье, что хорошо можно увидеть на видео.

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