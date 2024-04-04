Отчаянный эстонец, рвущийся на Эверест: нужно молиться богам, чтобы повезло

Однако до покорения вершины остается еще несколько недель. Хотя Каспар выглядит очень спокойным, он признает, что это только видимость — внутри бушуют эмоции, которые трудно описать.

«Ощущение волнения и возбуждения. Это привилегия, в хорошем или плохом смысле - иметь возможность справиться с этим напряжением», - говорит он.

Он замечает, что если уже покидая дом его охватила такая буря, то можно лишь представить, какой накал эмоций ему предстоит пережить в течение ближайших двух месяцев.