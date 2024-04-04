Отчаянный эстонец, рвущийся на Эверест: нужно молиться богам, чтобы повезло

Накануне спортсмен-экстремал и альпинист Каспар Ээвальд начал свое путешествие на крышу мира – гору Эверест высотой 8848 метров.
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Однако до покорения вершины остается еще несколько недель. Хотя Каспар выглядит очень спокойным, он признает, что это только видимость — внутри бушуют эмоции, которые трудно описать.
«Ощущение волнения и возбуждения. Это привилегия, в хорошем или плохом смысле - иметь возможность справиться с этим напряжением», - говорит он.