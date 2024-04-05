По данным ООН, спасаясь от войны из Украины выехало около 8 млн беженцев. Часть граждан Украины уже вернулась на родину, но большинство все еще остается за рубежом, в основном - в Западной Европе. Украинцы пытаются интегрироваться в местные сообщества, учат новые для них языки, устраиваются на работу, а украинские дети пошли в местные школы и детсады. Об адаптации беженцев в новых странах ведущий «Украинской студии» Rus.Postimees поговорил с украинкой из Киева Владиславой Крапивкой, которая осела в Уэльсе, куда она переехала с младшим сыном.
Беженка из Украины, открывшая паб в Уэльсе: я стараюсь быть достойным представителем украинского народа
На новом месте Владислава не стала ждать у моря погоды и взяла судьбу в свои руки. Поработав какое-то время в местной школе, Крапивка открыла паб в городе Ньюпорт, на месте давно закрытого заведения, которое имеет более чем 160-летнюю историю. Местные жители этот факт встретили с радостью, но, по словам украинки, этот бизнес очень специфический и тяжелый. В нашей студии беженка раскрыла некоторые секреты этого бизнеса и рассказала о том, что планирует делать в будущем.
Выдержки из беседы:
- Владислава, ваш паб менял много раз собственников, ему более 160 лет, здание защищено законами городской общины и так далее. Как так случилось, что вы занялись этим видом бизнеса?
- Это все случилось случайно. У меня не было какого-то особенного плана. У меня есть друзья, знакомые в Великобритании, которые советовали заняться чем-то подобным. Подвернулась такая удачная возможность.
Этот паб долгое время был закрыт. Я - владелица бизнеса, и в один момент у здания появился новый владелец, который решил, что со всем этим необходимо что-то делать. Собственник объявил конкурс. Он патриот Уэльса, он патриот Ньюпорта, он патриот английских пабов, и он патриот того, что здесь называется Real ale. Это живое пиво, а не то, которое продается в кегах, не то, которое можно купить по всему миру.
Это местные маленькие пивоварни, которые изготавливают живое крафтовое пиво. И вот владелец захотел, чтобы кто-то взялся за это дело, чтобы кто-то возродил этот паб. Я приняла участие в этом конкурсе. Это не было в таком стиле, что форму где-то заполнить, или что-то еще в таком духе. Это было очень олдскульно, по старинке, что-то из прошлого века.
Я увидела объявление в фейсбуке, где были просто телефон и имя, больше ничего. Я позвонила по этому номеру, и мы стали вести переговоры. Были еще желающие вести этот бизнес, но получилось так, что предпочтение отдали мне. Я очень польщена этим, поскольку довольно сложно донести свою мысль до англоязычного владельца бизнеса. Кроме того, если мы в Украине видим иностранца, то мы не относимся к нему предвзято, мы относимся позитивно ко всему новому. Здесь это совсем другая история, здесь ваш акцент скорее насторожит людей.
- А почему Ньюпорт? Как вы очутились в этом городе? Ведь многие беженцы ехали в Польшу, Германию и так далее.
- Для меня сразу было очевидно, что и в Польше, и в Германии будет перегруз по беженцам из Украины, и надо ехать куда-то дальше. Кроме того, я смотрела реалистично на то, какая из стран действительно в состоянии дать беженцам какую-то поддержку. Германия комфортна, много поддержки для украинцев, но я не знаю немецкого языка вообще.
Я приняла решение уезжать из Украины, потому что у меня трое детей. Старшие сыновья не могут и не хотят уезжать из Украины. В то же время я не из тех, кто взял и сбежал, но с другой стороны, я - мама, и решила поступить так ради одного из своих детей. В момент полномасштабного вторжения моему младшему сыну было 14 лет.
- Расскажите о том, как вы собирали средства для ремонта вашего паба. Я слышал, что вы собрали более 30 000 долларов на эти цели.
- Это сумма приблизительная, я ее с карандашом в руках не подсчитывала. Ну, скажем так, в Украине у меня была нормальная жизнь, были свои сбережения. Плюс здесь, в Британии, мне повезло. Но понятно, что под лежачий камень вода не потечет. Если вы будете цепляться за бенефиты, за минимальные какие-то суммы, то вы так и будете жить. Я так не смогла.
Мои знакомые тут мне говорили: дорогая, забывай о всех своих дипломах, здесь ты обслуживающий персонал и ничего более. Если бы я пошла по этому пути, то жила бы на минималку и, в принципе, жила бы сносно. Когда я пошла здесь на свою первую работу помощником учителя, то работала не на школу, а на агентство. Это очень удобно для работодателя, поскольку они могут не оплачивать вам ни ваш отпуск, ни больничный, ни пенсионные отчисления. Эта фирма-прокладка просто забирала 20 процентов от моей зарплаты, что, в общем-то, очень много за те услуги, которые они оказывают.
Общаясь с местными жителями, я поняла, что зарабатывала намного меньше, чем они на аналогичных должностях, это меня не устраивало. При этом я еще получала помощь от государства, потому что я была не в состоянии на эти деньги оплачивать свой дом, который я снимаю. В Украине единственная помощь от государства у меня была только помощь по рождению детей, и все. Здесь я попала в категорию нуждающихся моментально, но я хотела из этой категории как-то выбираться по многим причинам.
Мне некомфортно в роли нуждающегося человека, в роли беженца, я стараюсь для своего сына, для себя и для всех остальных украинцев, и мне очень важен мой имидж. Особенно здесь репутация имеет очень большое значение. Если вы где-то подорвали свой авторитет, то здесь это исправить будет очень сложно, практически невозможно. Поэтому, я стараюсь быть достойным представителем украинского народа.
- Вам не страшно было браться за этот бизнес?
- Ну, во-первых, только месяц как работает паб, поэтому еще рано говорить об успешности. Но эта отрасль сейчас пребывает в упадке, подобные заведения закрываются буквально каждый день. Я скажу, наверное, страшную вещь, но, как мне казалось, я очень хорошо знала эту страну из новостей, из того, что читала в интернете, но сейчас я понимаю, что это не так, мы практически ничего не знаем об этой стране. Это остров, и менталитет здесь островной. Они окружены водой, принадлежат сами себе, и более не рассчитывают ни на кого.
Почему здесь так важна репутация? Потому что здесь все работает по клубной системе. Ваши клиенты - это практически ваша семья, и они будут поддерживать ваш бизнес. Они - абсолютно необходимый атрибут вашего бизнеса. Может быть, в больших городах типа Лондона, или Манчестера, там человек прошел, и ты видел его в первый и последний раз в жизни, а тут все по-другому... Если к вам будет приходить плохая публика, наркоманы, например, и если у вас в пабе найдут наркотики, или подростки приобретут алкоголь, то у вас заберут лицензию и ваше заведение закроют.
- Владислава, а кто ваши клиенты?
- Сам по себе Уэльс - это что-то вроде нашего Донбасса. Здесь были сосредоточены все шахты и металлургические предприятия. Собственно говоря, наш Донецк был основан Джоном Юзом - выходцем из Уэльса. Поэтому здесь людей встречают не по одежке, если ты будешь смотреть на своих клиентов свысока, то никогда не получишь хорошую репутацию.
Самый главный критерий - человек должен вести себя прилично. Ко мне могут зайти пожилые женщины, которые передвигаются на колясках, взять стаканчик колы и уйти. Когда они были молодыми, в этом пабе прошли их лучшие годы.
- В Украине чем вы занимались?
- В Украине я чем только не занималась. Последние 10 лет я работала инструктором по йоге. У меня историческое образование. Немного я поработала учителем истории, немного работала в стоматологической фирме, где я была офис-менеджером. Потом пришла на радио делать передачи про Киев, после радио я перескочила в ИТ-сектор, и уже потом йога.
- После окончания войны вы планируете возвращаться в Украину?
- Я не знаю, когда вообще закончится эта война, но я бы хотела вернуться в Украину независимо от того, когда мир настанет. Как только я пойму, что мой сын сможет сам выбирать, куда ему ехать, где оставаться... Но по разным причинам я бы хотела вернуться в Украину, где мой дом, и там все намного понятней, легче.
Хочу сказать, что до войны мы не ценили то, что имели. Да, у нас очень много вопросов к нашему правительству, но аналогичные вопросы есть и к правительству Великобритании. Но чем я буду заниматься в Украине, я не знаю, я никогда ничего не планировала. Как только я понимаю, что в каком-то месте я более не нужна, у меня там нет никакого развития, то решаю, что пора двигаться дальше.
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