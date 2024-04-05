Беженка из Украины, открывшая паб в Уэльсе: я стараюсь быть достойным представителем украинского народа

- Расскажите о том, как вы собирали средства для ремонта вашего паба. Я слышал, что вы собрали более 30 000 долларов на эти цели.

- Это сумма приблизительная, я ее с карандашом в руках не подсчитывала. Ну, скажем так, в Украине у меня была нормальная жизнь, были свои сбережения. Плюс здесь, в Британии, мне повезло. Но понятно, что под лежачий камень вода не потечет. Если вы будете цепляться за бенефиты, за минимальные какие-то суммы, то вы так и будете жить. Я так не смогла.

Паб во время ремонта. Фото: Владислава Крапивка.

Мои знакомые тут мне говорили: дорогая, забывай о всех своих дипломах, здесь ты обслуживающий персонал и ничего более. Если бы я пошла по этому пути, то жила бы на минималку и, в принципе, жила бы сносно. Когда я пошла здесь на свою первую работу помощником учителя, то работала не на школу, а на агентство. Это очень удобно для работодателя, поскольку они могут не оплачивать вам ни ваш отпуск, ни больничный, ни пенсионные отчисления. Эта фирма-прокладка просто забирала 20 процентов от моей зарплаты, что, в общем-то, очень много за те услуги, которые они оказывают.