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Знаменитая теннисистка испытала шок на корте: мое сердце разбилось

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Даниэль Коллинз.
Даниэль Коллинз. Фото: MPI04/Capital Pictures

Серьезное происшествие случилось на теннисном турнире высшего уровня в Чарльстоне (США).

Но на этот раз дело было не в игроках. Во время матча между Даниэль Коллинз (WTA 22) и Паулой Бадосой (WTA 82) один из линейных судей потерял сознание.

«То, что произошло на корте, разбило мне сердце. Я чуть не заплакала. Я пыталась собраться с силами, чтобы все-таки победить такую сильную соперницу. Самое главное, что с рефери вроде бы все в порядке», - рассказала порталу Tennis365 Коллинз, выигравшая матч со счетом 6:1, 6:4.

После происшествия возникла длительная пауза. Пострадавшему оказали первую помощь прямо на корте. Выиграв последний балл, Коллинз особо не радовалась, она лишь хотела убедиться, что с рефери все в порядке.

Коллинз, которая проводит свой последний профессиональный сезон, показывает хорошую серию. В воскресенье она выиграла первый в карьере турнир WTA 1000. Сейчас она охотится за титулом на уровне WTA 500.

Во втором туре Чарльстона 30-летняя американка встретится с Онс Жабером (WTA 6).

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