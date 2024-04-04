В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой

В ночь на 4 апреля в течение нескольких часов поступали сообщения о перебоях в работе Apple Music, Apple TV и TV+, iTunes, App Store, Apple Support и других. На проблемы жаловались пользователи из Австралии, США, Канады, Германии, Великобритании и России, передает новостной портал «Медуза».

К 09:30 4 апреля, судя по данным Downdetector, жалобы на сбои в работе сервисов Apple поступать перестали.

Вечером 3 апреля возникли сбои в работе соцсетей и мессенджеров, принадлежащих Meta: WhatsApp, Facebook и Instagram, а днем ранее с перебоями работал Telegram. Официально о том, что стало причинами сбоев не сообщалось.