В среду, 3 апреля, в 15:53, то есть через пару часов после начала снегопада, произошло ДТП на шоссе Йыгева-Пыльтсамаа.
ФОТО ⟩ Из-за снегопада столкнулись три автомобиля
На шоссе Йыгева-Пыльтсамаа в деревне Каавере волости Пыльтсамаа столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. Медики скорой помощи на месте проверили здоровье женщины и ребенка из легкового автомобиля, но, к счастью, госпитализация никому не потребовалась.
Спасатели устранили угрозу возгорания. После аварии движение на участке дороги было некоторое время нарушено. Спасатели помогли восстановить движение.