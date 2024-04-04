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ФОТО ⟩ Три автомобиля столкнулись после снегопада

Эйли Арула
, журналист Tartu Postimees
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В среду, 3 апреля, в 15:53, то есть через пару часов после начала снегопада, произошло ДТП на Йыгева-Пыльтсамаа-теэ.

На Йыгева-Пыльтсамаа-теэ в деревне Каавере волости Пыльтсамаа столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. Медики скорой помощи на месте проверили здоровье женщины и ребенка из легкового автомобиля, но, к счастью, госпитализация никому не потребовалась.

Спасатели устранили угрозу возгорания. После аварии движение на участке дороги было некоторое время нарушено. Спасатели помогли восстановить движение.

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