ФОТО ⟩ Три автомобиля столкнулись после снегопада

На Йыгева-Пыльтсамаа-теэ в деревне Каавере волости Пыльтсамаа столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. Медики скорой помощи на месте проверили здоровье женщины и ребенка из легкового автомобиля, но, к счастью, госпитализация никому не потребовалась.