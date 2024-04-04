IKEA выпустила новую коллекцию для домашних животных

Кошки и собаки занимают значительное место в повседневной жизни многих людей. Все больше и больше семей заводят четвероногих питомцев, и, как и у людей, у них есть свои потребности. IKEA разработала коллекцию, которая учитывает пожелания и потребности кошек и собак, а также их владельцев, ставя при этом безопасность на первое место. После двухлетней работы и, в результате, одобрения домашними животными коллекция UTSÅDD наконец-то готова украсить жилье, где есть домашние животные, по всему миру.

«С коллекцией для домашних животных UTSÅDD IKEA хочет упростить жизнь с домашними любимцами, выведя на рынок веселые, простые в уходе и долговечные товары, которые подойдут для каждого дома. UTSÅDD был создан вокруг четырех наиболее распространенных занятий кошек и собак дома: еды, сна, игр и убежища. Коллекция создана для того, чтобы сделать эти занятия приятными как для домашних животных, так и для людей», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

• В палатке и домике из ротанга кошкам будет приятно и уютно прятаться, и эти предметы впишутся в любую комнату.