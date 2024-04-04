ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Перед новыми украинскими дронами уязвимы все российские военные предприятия

В украинских СМИ появилась информация о том, что к использованию готовы разработанные Украиной беспилотники Falcon 300. Это летательные аппараты типа «Байрактар» с дальностью полета 3000 км в украинской версии и способные нести 300 кг взрывчатки. Когда Украина сможет развернуть деятельность этих дронов в больших количествах, большинство российских военно-промышленных предприятий станут уязвимыми перед дроновыми атаками.

Ссылаясь на анонимные источники, The Guardian опубликовала информацию о том, что Украина планирует атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. Украинская военная разведка прокомментировала эту информацию так, что мост в Крыму является для них законной военной целью, но предварительная информация о нападении на него не разглашается.

Несколько недель назад гендиректор СБУ прокомментировал тему Крымского моста, заявив, что российская армия в настоящее время не перевозит по мосту важные военные грузы. Он дал понять, что хотя Украина и имеет возможность разрушить мост, на данный момент это не самая важная цель. Украинские службы, конечно, устраивает, если на Россию время от времени оказывается психологическое давление по поводу атаки на Крымский мост, но в какой-то момент станет даже неловко, если обещанная атака не осуществится.