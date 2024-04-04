Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Перед новыми украинскими дронами уязвимы все российские военные предприятия

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Украинская военная разведка потроллила ФСБ по поводу нефтяных заводов
  • Новый президент Финляндии Александр Стубб одобрил нападения на российские нефтяные объекты
  • Без мобилизации россияне не смогут продолжать атаки уже во второй половине 2024 года

Беспилотники Falcon 300 - это воздушные дроны типа «Байрактар» с дальностью полета 3000 км в украинской версии, способные нести 300 кг взрывчатки, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Представитель МИДа России с серьезным лицом заявил, что Франция планирует отправить в Украину 1500 солдат в течение ближайшего месяца. Поскольку эта тема вызывала разные оценки среди союзников Украины, Россия принимает участие в формировании информационного потока. Таким абсурдным заявлением преследуется цель спровоцировать панические атаки в западных СМИ и тем самым вызвать панику уже среди политиков европейских стран.

Завялением с целью информационного влияния в обратном направлении можно считать заявление президента Зеленского о том, что Россия готова к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 000 солдат. Президент Украины прямо не утверждает, что мобилизация состоится именно в эти сроки, но подчеркивает, что Россия создает условия для ее проведения.

После предыдущей мобилизации Россия работала над своими бюрократическими процедурами, чтобы упростить мобилизацию, и сейчас готовность госструктур к мобилизации, безусловно, в разы лучше, чем осенью 2022 года. Также можно быть уверенным, что без дополнительной мобилизации россияне утратят возможность продолжать атаки уже во второй половине 2024 года.

Но Путин пока не решил, когда объявлять мобилизацию, и предпочитает ее избегать. Мобилизация продолжает оставаться предметом определенной чувствительности во внутренней политике России и, безусловно, снижает престиж политической элиты. Кроме того, в случае новой мобилизации социальный взрыв может вызвать несбывшееся предположение населения о том, что ранее мобилизованным будет разрешено постепенно вернуться домой, чего на практике, конечно, не произойдет.

Дроны Falcon и Крымский мост

В украинских СМИ появилась информация о том, что к использованию готовы разработанные Украиной беспилотники Falcon 300. Это летательные аппараты типа «Байрактар» с дальностью полета 3000 км в украинской версии и способные нести 300 кг взрывчатки. Когда Украина сможет развернуть деятельность этих дронов в больших количествах, большинство российских военно-промышленных предприятий станут уязвимыми перед дроновыми атаками.

Ссылаясь на анонимные источники, The Guardian опубликовала информацию о том, что Украина планирует атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. Украинская военная разведка прокомментировала эту информацию так, что мост в Крыму является для них законной военной целью, но предварительная информация о нападении на него не разглашается.

Несколько недель назад гендиректор СБУ прокомментировал тему Крымского моста, заявив, что российская армия в настоящее время не перевозит по мосту важные военные грузы. Он дал понять, что хотя Украина и имеет возможность разрушить мост, на данный момент это не самая важная цель. Украинские службы, конечно, устраивает, если на Россию время от времени оказывается психологическое давление по поводу атаки на Крымский мост, но в какой-то момент станет даже неловко, если обещанная атака не осуществится.

Украинская военная разведка также троллит ФСБ, заявляя, что в атаках на нефтезаводы в России украинцам помогали завербованные в России агенты. Структуры внутренней безопасности России заняты контролем ситуации на оккупированных территориях и в приграничных с Украиной российских районах, и их внутренний имидж сейчас может пошатнуться.

Ночные удары и положение на фронте

Российская армия сегодня ночью осуществила воздушную атаку 20 иранскими беспилотниками, 11 из которых сумели уничтожить ПВО Украины. Целью был Харьков, а запуски дронов проводились двумя волнами. Поскольку Харьков находится очень близко к границе с Россией, своевременно уничтожить дроны очень сложно. В Харькове было несколько попаданий. Дрон, атаковавший во второй волне, успел поразить спасателей, боровшихся с огнем. Погибли трое спасателей и одна женщина, находившаяся поблизости.

Существенных изменений в характере наступлений россиян на фронтах нет.

В районе Сватово и Северодонецка российские части в основном бездействуют на северной части фронта в направлении Купянска. Происходят единичные стычки типа перестрелок. Южнее российские войска действуют на направлении Лимана, пытаясь захватить населенный пункт Терны. В предыдущие дни потери российской армии были очень велики, в связи с чем интенсивность атак несколько снизилась. Также в районе Северска российская армия каждый день пытается организовать несколько атак на село Белогоровка, но пока успеха не добилась.

В районе Бахмута атаки российской армии были очень активными. Главная атака велась западнее города, в направлении города Часов Яр, а также южнее, в районе сел Клещеевка и Андреевка. В российских блогах сообщается о небольших успехах, но это может быть неправдой.

Наступление российской армии наиболее активно в районе Донецка. К западу от Авдеевки российская армия также понесла большие потери, и существенных атак вчера не было. Наиболее активные бои идут сейчас в районе Новомихайловки. Российские войска вчера особых успехов не добились. Идет позиционная война и передвижение линии фронта остается в границах серой зоны.

На Южном фронте российские войска вчера бездействовали. Подразделения второй день подряд активно пытались атаковать украинские плацдармы на восточном берегу Днепра, но ничего, кроме потерь, не добились.

Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб посетил Киев и подписал с Украиной долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Финляндии также прокомментировал атаки Украины на российские нефтяные объекты, заявив, что это единственный язык, который понимает Россия. Он особо подчеркнул, что нападения проводились таким образом, чтобы не подвергать опасности мирное население. Оценка президента Финляндии, конечно, не основана на эмоциях.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх