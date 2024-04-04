ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Перед новыми украинскими дронами уязвимы все российские военные предприятия

Ночные удары и положение на фронте
Российская армия сегодня ночью осуществила воздушную атаку 20 иранскими беспилотниками, 11 из которых сумели уничтожить ПВО Украины. Целью был Харьков, а запуски дронов проводились двумя волнами. Поскольку Харьков находится очень близко к границе с Россией, своевременно уничтожить дроны очень сложно. В Харькове было несколько попаданий. Дрон, атаковавший во второй волне, успел поразить спасателей, боровшихся с огнем. Погибли трое спасателей и одна женщина, находившаяся поблизости.
Существенных изменений в характере наступлений россиян на фронтах нет.
В районе Сватово и Северодонецка российские части в основном бездействуют на северной части фронта в направлении Купянска. Происходят единичные стычки типа перестрелок. Южнее российские войска действуют на направлении Лимана, пытаясь захватить населенный пункт Терны. В предыдущие дни потери российской армии были очень велики, в связи с чем интенсивность атак несколько снизилась. Также в районе Северска российская армия каждый день пытается организовать несколько атак на село Белогоровка, но пока успеха не добилась.
В районе Бахмута атаки российской армии были очень активными. Главная атака велась западнее города, в направлении города Часов Яр, а также южнее, в районе сел Клещеевка и Андреевка. В российских блогах сообщается о небольших успехах, но это может быть неправдой.
Наступление российской армии наиболее активно в районе Донецка. К западу от Авдеевки российская армия также понесла большие потери, и существенных атак вчера не было. Наиболее активные бои идут сейчас в районе Новомихайловки. Российские войска вчера особых успехов не добились. Идет позиционная война и передвижение линии фронта остается в границах серой зоны.
На Южном фронте российские войска вчера бездействовали. Подразделения второй день подряд активно пытались атаковать украинские плацдармы на восточном берегу Днепра, но ничего, кроме потерь, не добились.
Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб посетил Киев и подписал с Украиной долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Финляндии также прокомментировал атаки Украины на российские нефтяные объекты, заявив, что это единственный язык, который понимает Россия. Он особо подчеркнул, что нападения проводились таким образом, чтобы не подвергать опасности мирное население. Оценка президента Финляндии, конечно, не основана на эмоциях.