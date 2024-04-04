В порту Мууга обнаружены две партии риса, содержащие остатки пестицидов

По словам начальника отдела погранконтроля РТА Регины Пихлакас, в этом году были выявлены две партии не соответствующего требованиям риса.

«В порт Мууга прибыл рис индийского происхождения, в отношении которого компетентный шведский орган уже провел официальные проверки и выявил превышение максимального лимита остатков пестицидов, в связи с чем партия была признана непригодной для рынка ЕС. Рис должен был вернуться в страну происхождения, но импортер попытался доставить партию в ЕС через границу Эстонии», - сказала Пихлакас.

Рис индийского происхождения в объеме свыше 23 тонн отправили на уничтожение. «Департамент дал распоряжение ответственному за поставку уничтожить партию, чтобы избежать ситуации, когда не соответствующий требованиям рис все же мог бы попасть на рынок ЕС», - пояснила Пихлакас.

Было выявлено также превышение предельно допустимого уровня остатков пестицидов в партии риса из Пакистана. Остатки средств защиты растений были обнаружены при плановом контроле. Груз весом свыше 23 тонн был отправлен обратно в страну происхождения.

В прошлом году Сельскохозяйственный и продовольственный департамент отправил с погранпунктов обратно в страну происхождения 165 партий продуктов, а 36 партий были отправлены на уничтожение.

В ходе официальных проверок больше всего проблем было выявлено в сопроводительной документации - отсутствовали подтверждающие безопасность товара сертификаты или же они были неправильно заполнены. Был также обнаружен не соответствующий требованиям древесный упаковочный материал, в том числе деревянный упаковочный материал, непосредственно зараженный живыми вредителями древесины.

Все не соответствующие требованиям обнаруженные при ввозе деревянные упаковочные материалы были также уничтожены.