В четверг министр климата подписал законопроект, согласно которому владельцам небольших домов будет выделено почти 30 млн евро на субсидии на реновацию; новый раунд ходатайств о пособиях откроется уже в этом месяце.
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В апреле стартует новый тур подачи заявок на пособия на реновацию малых домов
По словам министра климата Кристена Михала, реконструкция зданий полезна как для климата, так и для кошелька каждой семьи. «Ремонт помогает улучшить качество жизни дома, снизить затраты на электроэнергию и повысить стоимость жилья. Кроме того, это повысит независимость от колебаний цен на отопление в будущем», - сказал министр климата.