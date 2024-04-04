В апреле стартует новый тур подачи заявок на пособия на реновацию малых домов

По словам министра климата Кристена Михала, реконструкция зданий полезна как для климата, так и для кошелька каждой семьи. «Ремонт помогает улучшить качество жизни дома, снизить затраты на электроэнергию и повысить стоимость жилья. Кроме того, это повысит независимость от колебаний цен на отопление в будущем», - сказал министр климата.

По сравнению с предыдущим раундом подачи заявок нынешний будет проще благодаря двум нововведениям. Прежде всего, будет внедрена среда электронного субсидирования, благодаря которой больше не придется отправлять документы по электронной почте. Во-вторых, для заказа солнечных панелей и инверторов установлены фиксированные цены за единицу продукции. Это значит, что будет предоставляться фиксированная сумма, которая не изменится, даже если проект становится дороже или дешевле запланированного. В случае фиксиованных цен за единицу продукции при получении поддержки не потребуется представлять счета или платежные поручения, что сокращает бюрократию. Важно лишь то, чтобы панели и инверторы были установлены в соответствии с требованиями.