Бывший советник президента Рюйтеля баллотируется в Европарламент

«Я не хочу ныть про то, что мне и моим друзьям не за кого голосовать, - объяснил Раун присоединение к Партии правых. - Я решил, что правильнее будет самому выразить свои взгляды в такой свежей и растущей политической партии, с мировоззрением которой я мог бы более или менее согласиться и которая не была бы слишком сильно отягощена бременем прежних невыполненных обещаний».

Призвание Рауна - международные отношения и дипломатия, поэтому, по его мнению, баллотироваться в Европарламент - логичный шаг. «Мне нравится широкий панорамный вид, который предлагает Европа; для меня это домашняя среда, и интересы эстонского народа заслуживают защиты. Что касается Европейского парламента, я хотел бы действовать там от имени Эстонии в сферах экспорта и промышленности, образования и культуры», - сказал Раун.

Лавли Перлинг, лидер Партии правых, заявила, что знания Рауна в области культуры, интеграции и функционирования экспорта, а также его опыт обогатят как Партию правых, так и ее избирательный список на выборах в Европейский парламент.

Раун имеет степень магистра социальных наук Таллиннского университета по специальности «Социальные стратегии и управление». Он также окончил Эстонскую дипломатическую школу и Эстонскую музыкально-театральную академию.

Как предприниматель Ээро Раун управляет экспортными проектами в сфере промышленности. Он работал на Эстонском телевидении, в финансовом секторе был руководителем по связям с общественностью, а также работал советником по связям с общественностью президента Арнольда Рюйтеля. Он также был дипломатом в структуре Министерства иностранных дел, советником по музыкальному искусству в Министерстве культуры, также он был директором-соучредителем Таллиннской школы музыки и балета и директором коммуникационного бюро правительства Эстонии.

Избирательный список Партии правых на выборах в Европарламент будет утвержден правлением партии 13 апреля.