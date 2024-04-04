Эстония заняла предпоследнее место в ЕС по общему потребительскому оптимизму

Оптимизм эстонских потребителей в отношении будущего находится на более низком уровне, чем на пике пандемии коронавируса. В Евросоюзе потребительский оптимизм слабее только в Греции. В то же время потребительский оптимизм Литвы в марте был самым высоким во всем ЕС, а Литва и Польша оказались единственными странами с положительным уровнем оптимизма. Руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель проанализировал свежие данные, опубликованные Европейской Комиссией.

«В марте Эстония заняла предпоследнее место в Евросоюзе по общему потребительскому оптимизму, опередив только Грецию. Латвия находится на 15 месте, а Литва – на первом. Оптимизм в Эстонии составил около 50%, что ниже уровня, зафиксированного на пике пандемии Covid-19, и примерно на пятую хуже, чем на пике мирового финансового кризиса», - отметил Райнер Моппель.

«На оптимизм в Эстонии существенно влияет относительно высокая долговая нагрузка наших потребителей, особенно по сравнению с Латвией и Литвой. Данные Евростата демонстрируют, что долг домохозяйств Эстонии достигает 36,8% ВВП, в Литве и Латвии – 21,8% и 17,7% соответственно. Это означает, что эстонские потребители оказались гораздо чувствительнее к повышению базовых процентных ставок в еврозоне – именно из-за более высокой долговой нагрузки», - пояснил Моппель.