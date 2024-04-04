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Эстонцы скупают квартиры в Старом городе Таллинна

, экономический журналист
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Старый город Таллинна. Снимок иллюстративный.
Старый город Таллинна. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Если на протяжении десятилетий недвижимость в Старом городе Таллинна в основном принадлежала иностранцам, то в последние годы на рынок недвижимости пришли также и местные жители, комментирует партнер ELUM Kinnisvara и профессиональный брокер Эвели Линделл.

«В последнее время я заметила тенденцию, что эстонцы очень интересуются недвижимостью в Старом городе, - объясняет Линделл. - Это особенно актуально для эстонцев за границей, которые скучают по своей родине и хотят приобрести здесь что-то с перспективой на будущее, возможно, чтобы однажды вернуться, или с целью разделить свою жизнь между двумя странами».

Наибольшей популярностью пользуются большие трех- и четырехкомнатные квартиры, особенно среди тех людей, чьи дети ходят в школу в Старом городе, а также среди людей, чьи дети уже выросли и теперь хотят жить в большой квартире в самом центре города.

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