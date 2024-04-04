Эстонцы скупают квартиры в Старом городе Таллинна

«В последнее время я заметила тенденцию, что эстонцы очень интересуются недвижимостью в Старом городе, - объясняет Линделл. - Это особенно актуально для эстонцев за границей, которые скучают по своей родине и хотят приобрести здесь что-то с перспективой на будущее, возможно, чтобы однажды вернуться, или с целью разделить свою жизнь между двумя странами».