Видео ⟩ Уже на первой секунде матча НХЛ среди хоккеистов разгорелась массовая драка

Такое «событие» между командами повторилось спустя 12 лет, пишет sport.ua . В марте 2012 года эти команды точно так же начали игру «регулярки».

Как сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X, «Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в одном периоде. Это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.