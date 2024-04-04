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Видео ⟩ Уже на первой секунде матча НХЛ среди хоккеистов разгорелась массовая драка

rus.postimees.ee
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» устроили настоящее шоу для болельщиков: сразу после стартового вбрасывания на льду началась массовая драка с участием всех хоккеистов на площадке.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» устроили настоящее шоу для болельщиков: сразу после стартового вбрасывания на льду началась массовая драка с участием всех хоккеистов на площадке. Фото: Wendell Cruz

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» устроили настоящее шоу для болельщиков: сразу после стартового вбрасывания на льду началась массовая драка с участием всех хоккеистов на площадке, за исключением вратарей.

Такое «событие» между командами повторилось спустя 12 лет, пишет sport.ua. В марте 2012 года эти команды точно так же начали игру «регулярки». 

Все участники получили 5-минутные удаления.

Как сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X, «Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в одном периоде. Это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.

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