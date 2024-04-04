В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» устроили настоящее шоу для болельщиков: сразу после стартового вбрасывания на льду началась массовая драка с участием всех хоккеистов на площадке, за исключением вратарей.
Видео ⟩ Уже на первой секунде матча НХЛ среди хоккеистов разгорелась массовая драка
Такое «событие» между командами повторилось спустя 12 лет, пишет sport.ua. В марте 2012 года эти команды точно так же начали игру «регулярки».
Все участники получили 5-минутные удаления.
Как сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X, «Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в одном периоде. Это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.