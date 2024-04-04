ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОБРАНИЯ ТАЛЛИННА ⟩ Бесплатный общественный транспорт сохранится, маршрутная сеть модернизируется

Нам следует распространить сотрудничество с волостью Виймси в отношении линий общественного транспорта на другие соседние муниципалитеты. Район Тискре уже много лет ждет автобусного сообщения с центром города без пересадок. Сколько машин не поехали бы в город, если бы запланированная линия проходила бы на несколько километров дальше, например, к многоквартирным домам в Табасалу?

Оправданное недовольство

Люди справедливо огорчаются, когда неоправданно много времени тратят на поездки в общественном транспорте. Время поездок можно сократить, если критически отнестись к маршрутам движения и исключить нелогичные объезды и развороты. Если на определенных остановках есть особый спрос, таким пассажирам следует предложить отдельную линию, а не ежедневную вынужденную экскурсию по городу.

Экспресс-линии в направлении Пирита были отменены более тридцати лет назад, однако число жителей района и волости Виймси постоянно растет. Предложив удобное, быстрое и бесплатное сообщение общественного транспорта с центром города жителям пиритаского направления, мы создали бы людям позитивную альтернативу использованию автомобиля, что в долгосрочной перспективе снизит транспортную нагрузку на Пирита-теэ.

Привычки людей с трудом поддаются изменению. Очень сложно привлечь к использованию общественного транспорта людей, которые уже привыкли везде передвигаться на личном автомобиле. В ходе переговоров о создании новой коалиции было решено, что для жителей Таллинна сохранится бесплатный общественный транспорт, что будет мотивировать людей пользоваться общественным транспортом. Кроме того, если предложить сейчас молодым людям хорошие условия для перемещения, автомобиль станет для них лишь одной из возможностей передвижения, а не неизбежным выбором.