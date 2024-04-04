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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОБРАНИЯ ТАЛЛИННА ⟩ Бесплатный общественный транспорт сохранится, маршрутная сеть модернизируется

, председатель горсобрания Таллинна
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Марис Сильд.
Марис Сильд. Фото: Madis Veltman
  • Таллинну следует расширить сотрудничество с волостью Виймси и на другие соседние муниципалитеты
  • Огромная проблема в том, что сеть общественного транспорта Таллинна заканчивается на границе города

Есть большой потенциал в активизации сотрудничества с соседними самоуправлениями, что помогло бы предложить качественный и удобный общественный транспорт людям, которые едут на работу из соседних самоуправлений в Таллинн, или, наоборот, из Таллинна отправляются на работу в соседние муниципалитеты, пишет председатель Таллиннского городского собрания Марис Сильд (Социал-демократическая партия).

Роль общественного транспорта со временем изменилась, как и ожидания и требования, предъявляемые к нему. Если в 90-е годы распространялось мнение, что автобусы, троллейбусы и трамваи предназначены для передвижения тех, кто не может позволить себе личный автомобиль, то сейчас мы рассматриваем общественный транспорт как важную часть инфраструктуры города и влияющую на качество жизни в нем, как услугу, которая должна быть доступна каждому бесплатно.

Жители Таллинна, как и жители соседних муниципалитетов, которые каждый день ездят в город на работу, уже имеют больше машин, чем может вместить уличная сеть. Инвестиции в расширение и продление дорог чрезвычайно затратны и дают лишь временное облегчение пробок, но не решают проблему. Каждое добавленное в городской трафик транспортное средство увеличивает нагрузку на дорожную сеть и снижает скорость движения для всех. Мы можем обеспечить функционирование городского движения, предложив альтернативу автомобилю в виде удобного, доступного и экологически чистого общественного транспорта.

Чем больше людей удастся привлечь к использованию автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов, тем более удобным станет движение даже для тех людей, кто не может отказаться от автомобиля по роду работы или состоянию здоровья. Поэтому я считаю справедливым, чтобы все жители участвовали в финансировании общественного транспорта, ведь все мы можем насладиться создаваемым таким образом более плавным городским движением.

Сотрудничество с соседними муниципалитетами

Несколько основных линий, проходящих через центр города, с небольшими изменениями существуют уже несколько десятилетий. Это удобно для человека, редко пользующегося общественным транспортом, который легко находит старый, знакомый маршрут, по которому ему нужно ехать, но это может создать ложное впечатление, что маршрутная сеть уже много лет не адаптируется к потребностям пассажиров.

В дополнение к старым известным линиям с течением времени добавлялись соединяющие разные районы линии, а также улучшалось сообщение с быстро развивающимся районом Юлемисте. Проблема по-прежнему заключается в том, что сеть общественного транспорта Таллинна заканчивается в черте города, в то время как много складских и производственных предприятий покинули городскую черту. Это затрудняет передвижение работников на общественном транспорте. Если для поездки на работу в ближайшие окрестности Таллинна предлагается 1-2 отправления в час, при этом за такой уровень обслуживания взимается более 60 евро в месяц, использование автомобиля может стать менее затратным вариантом, позволяющим сэкономить время и деньги.

Поэтому я вижу большой потенциал в активизации сотрудничества с соседними самоуправлениями, что помогло бы предложить качественный и удобный общественный транспорт людям, которые едут на работу из соседних самоуправлений в Таллинн, а также людям, которые из столицы направляются работать в соседние муниципалитеты. Таллинн имеет очень хороший опыт включения пассажирских поездов Elron в сеть общественного транспорта города, поэтому эту историю успеха следует более широко применить для обслуживания ежедневных автобусных пассажиров.

Нам следует распространить сотрудничество с волостью Виймси в отношении линий общественного транспорта на другие соседние муниципалитеты. Район Тискре уже много лет ждет автобусного сообщения с центром города без пересадок. Сколько машин не поехали бы в город, если бы запланированная линия проходила бы на несколько километров дальше, например, к многоквартирным домам в Табасалу?

Оправданное недовольство

Люди справедливо огорчаются, когда неоправданно много времени тратят на поездки в общественном транспорте. Время поездок можно сократить, если критически отнестись к маршрутам движения и исключить нелогичные объезды и развороты. Если на определенных остановках есть особый спрос, таким пассажирам следует предложить отдельную линию, а не ежедневную вынужденную экскурсию по городу.

Экспресс-линии в направлении Пирита были отменены более тридцати лет назад, однако число жителей района и волости Виймси постоянно растет. Предложив удобное, быстрое и бесплатное сообщение общественного транспорта с центром города жителям пиритаского направления, мы создали бы людям позитивную альтернативу использованию автомобиля, что в долгосрочной перспективе снизит транспортную нагрузку на Пирита-теэ.

Привычки людей с трудом поддаются изменению. Очень сложно привлечь к использованию общественного транспорта людей, которые уже привыкли везде передвигаться на личном автомобиле. В ходе переговоров о создании новой коалиции было решено, что для жителей Таллинна сохранится бесплатный общественный транспорт, что будет мотивировать людей пользоваться общественным транспортом. Кроме того, если предложить сейчас молодым людям хорошие условия для перемещения, автомобиль станет для них лишь одной из возможностей передвижения, а не неизбежным выбором.

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