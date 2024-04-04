ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОБРАНИЯ ТАЛЛИННА ⟩ Бесплатный общественный транспорт сохранится, маршрутная сеть модернизируется

Роль общественного транспорта со временем изменилась, как и ожидания и требования, предъявляемые к нему. Если в 90-е годы распространялось мнение, что автобусы, троллейбусы и трамваи предназначены для передвижения тех, кто не может позволить себе личный автомобиль, то сейчас мы рассматриваем общественный транспорт как важную часть инфраструктуры города и влияющую на качество жизни в нем, как услугу, которая должна быть доступна каждому бесплатно.
Жители Таллинна, как и жители соседних муниципалитетов, которые каждый день ездят в город на работу, уже имеют больше машин, чем может вместить уличная сеть. Инвестиции в расширение и продление дорог чрезвычайно затратны и дают лишь временное облегчение пробок, но не решают проблему. Каждое добавленное в городской трафик транспортное средство увеличивает нагрузку на дорожную сеть и снижает скорость движения для всех. Мы можем обеспечить функционирование городского движения, предложив альтернативу автомобилю в виде удобного, доступного и экологически чистого общественного транспорта.
Чем больше людей удастся привлечь к использованию автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов, тем более удобным станет движение даже для тех людей, кто не может отказаться от автомобиля по роду работы или состоянию здоровья. Поэтому я считаю справедливым, чтобы все жители участвовали в финансировании общественного транспорта, ведь все мы можем насладиться создаваемым таким образом более плавным городским движением.
Сотрудничество с соседними муниципалитетами