ГАЛЕРЕЯ ⟩ В ресторане на границе с Таллинном работает робот, говорящий по-эстонски

Ресторан Sõlm находится на расстоянии пятнадцатиминутной поездки от центра Таллинна, в открывшемся недавно центре Väo Keskus. Владеет рестораном крупнейшая в Эстонии сеть автозаправок Olerex, в ресторанном бизнесе являющаяся новичком.

«Sõlm - не ресторан на заправке. Таких в Эстонии уже достаточно, - объяснила возглавляющая Väo Keskuse Элис Каурсон. - Это современный общественный ресторан, подобных которому в этом регионе нет. А меню и интерьер Sõlm вполне могут конкурировать с признанными ресторанами Таллинна и ближайших окрестностей».

Блюда, которые подают в Sõlm, готовятся из местного сырья, а составленное под чутким руководством шеф-повара Хеймара Куусклера меню а-ля карт объединило в себе разные кухни мира. По рабочим дням предлагается также обеденное меню, где на выбор четыре главных блюда и десерт.

Особенным ресторан, расположенный в здании по проекту бюро Kadarik Tüür Arhitektid, делает также крупнейший в эстонских ресторанах аквариум на 4,5 тонны воды. Но и это не все.

«Sõlm - единственный ресторан в Эстонии, где блюда к столу доставляет робот, разговаривающий на эстонском языке», - рассказала Каурсон. Робот-официант по имени Кратт, по словам Каурсон, традиционно производит впечатление на гостей, поскольку ничего подобного они раньше не видели.

Каждый месяц в Sõlm также проходят многочисленные мероприятия, когда во время ужина можно насладиться живыми концертом или спектаклем. Проводятся также встречи с известными деятелями сферы развлечений и бизнеса. По воскресеньям ресторан предлагает изысканные бранчи, которые подходят для посещения всей семьей, поскольку и самым маленьким там не будет скучно.

«Каждый день в распоряжении детей большая игровая зона со скалодромом, горкой и впечатляющим автопарком», - объяснила Каурсон.