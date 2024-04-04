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Шмыгаль: Rail Baltic откроет новые возможности для экспорта украинского зерна

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на встречу с премьер-министром Каей Каллас.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на встречу с премьер-министром Каей Каллас. Фото: Tairo Lutter

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул ведущую роль Эстонии в поддержке Киева и выразил надежду, что проект Rail Baltic поможет улучшить возможности Украины по экспорту своего зерна.

Вчера Премьер-министр Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Каей Каллас: «Наши эстонские друзья очень хорошо осознают связь между безопасностью Украины и безопасностью Эстонии, потому что из-за российского империализма эта связь неразрывна».

«Сегодня Эстония является одной из ведущих стран из расчета на душу населения по предоставлению военной и гуманитарной помощи Украине, на данный момент Украина получила от Эстонии оборонной помощи на сумму более 520 миллионов евро, что составляет около 1,4 процента ВВП Эстонии», – отметил Шмыгаль.

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