Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул ведущую роль Эстонии в поддержке Киева и выразил надежду, что проект Rail Baltic поможет улучшить возможности Украины по экспорту своего зерна.
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Шмыгаль: Rail Baltic откроет новые возможности для экспорта украинского зерна
Вчера Премьер-министр Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Каей Каллас: «Наши эстонские друзья очень хорошо осознают связь между безопасностью Украины и безопасностью Эстонии, потому что из-за российского империализма эта связь неразрывна».