Шмыгаль: Rail Baltic откроет новые возможности для экспорта украинского зерна

Вчера Премьер-министр Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Каей Каллас: «Наши эстонские друзья очень хорошо осознают связь между безопасностью Украины и безопасностью Эстонии, потому что из-за российского империализма эта связь неразрывна».

«Сегодня Эстония является одной из ведущих стран из расчета на душу населения по предоставлению военной и гуманитарной помощи Украине, на данный момент Украина получила от Эстонии оборонной помощи на сумму более 520 миллионов евро, что составляет около 1,4 процента ВВП Эстонии», – отметил Шмыгаль.