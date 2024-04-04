Teletorni Kodud, компания, строившая недвижимость в Пирите, задолжала государству и кредиторам не менее сотен тысяч евро. На следующей неделе будет принято решение о признании предприятия банкротом, пишет Äripäev.
Девелопер недвижимости в Пирита находится на грани банкротства
Ранее Äripäev писал, что компания Teletorni Kodud OÜ задолжала нескольким кредитным и строительным компаниям.
По данным электронного коммерческого регистра, по состоянию на 4 апреля Teletorni Kodud OÜ имеет налоговую задолженность в размере 546 482,93 евро, из которых 521 317,83 евро составляет НДС.
Волна задолженностей компании началась в апреле прошлого года.