ФОТО ⟩ На мосту в центре Пярну произошла авария с участием двух городских маршрутных автобусов

Один из автобусов и микрофургон ехали из центра города, другой автобус направлялся в центр со стороны Таллиннского шоссе.

В 11.50 на мосту на полосе, ведущей на Таллиннское шоссе, еще находился попавший в аварию микрофургон. Мост уже можно было пересечь, но поблизости стояли длинные очереди машин. На дороге растянулась большая колонна машин, на расстоянии от моста до Центра вторичного использования. Длинная пробка возникла и на улице Акадеэмиа, доходя до здания театра на перекрестеке.

Несколько участников дорожного движения взяли на себя задачу регулировать транспортный поток, и иногда приезжающие со стороны Юлейыэ машины давали проехать транспортным средствам, едущим из центра города.

Район перекрестка Таллиннского шоссе и улиц Яннсени и Ряэма также был заполнен машинами. Многие водители там разворачивались.

В 12.15 движение уже функционировало в обоих направлениях.

«Сегодня в 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что на Пярнуском Кесклиннаском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов и микрофургона, - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт. - Opel Combo, которым управлял 36-летний мужчина, выехал со стороны улицы Лайа на мост и сделал поворот перед двигавшимся автобусом, который, в свою очередь, столкнулся с автобусом, следовавшим в противоположном направлении. Водители всех транспортных средств были трезвы и обратятся в страховую компанию для возмещения ущерба».

По словам Таммелехт, полиция также помогла регулировать движение на мосту.