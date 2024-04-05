Угрожать не стоит: как вести переговоры с боссом о повышении зарплаты

Согласно международной статистике, большинство работодателей дают своим сотрудникам прибавку к жалованью порядка 3% в год. Сами, не жужжа. Но устраивает ли это вас, уважаемые? С учетом того, что инфляция в нашей стране превышает 8%. И это, как мы знаем, не предел: пару лет назад она зашкаливала за 20%.
Вывод один: надеяться на сознательность и сочувствие работодателя не стоит. Просить, а иногда и требовать прибавку однозначно надо. Причем, регулярно. Хотя бы раз в год. Способы для этого имеются разные. В богатых странах Запада эту задачу зачастую берут на себя профсоюзы.
Есть также вариант коллективного договора, где оговаривается, как минимум, индексация зарплаты с учетом инфляции – его активно используют наши северные соседи. Ну а если за вас, драгоценных, вступиться некому - кстати, обычное для Эстонии дело, то придется робко стучать и шаркать ножкой в дверях кабинета начальника.
К трудному разговору с боссом лучше подготовиться заранее. Умерить патетику, продумать аргументацию с опорой на факты. Рыдать и давить на жалость в данном случае – последнее дело.
Что говорит статистика?
Согласно данным Департамента статистики, средняя зарплата по стране в четвертом квартале 2023 года составляла 1904 евро брутто. Таким образом, за год средняя зарплата увеличилась в Эстонии на 9,7% (в прошлом году – на 11,3%). Вроде бы неплохо, да? Особенно в сравнении с официальной инфляцией, которая нынче составляет около 5%. И, тем не менее, многие жители страны продолжают едва сводить концы с концами.
Реальную картину доходов населения лучше отслеживать по медианной зарплате, которая в четвертом квартале 2023 года была значительно меньше – всего 1578 евро брутто. Вы еще сомневаетесь, что просить прибавки все-таки стоит?
Теперь поговорим о том, как часто работники обращаются к работодателям с просьбой повысить им зарплату. Согласно результатам исследования Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound), 44% опрошенных работников в странах ЕС хотя бы раз просили повышения зарплаты. 31% респондентов добились желаемого, 13% получили отказ.
Есть еще одно любопытное исследование, проведенное компанией Manpower Group: в 2023 году 60% работодателей в ЕС ожидали что их работники потребуют повысить им зарплату.
То есть, особого сюрприза для начальства не будет, понимаете? Американцы в этом плане, кстати, значительно инициативней европейцев. Данные, полученные Pew Research Center, говорят о том, что 63% опрошенных работников в США хотя бы раз просили повышения зарплаты, при этом 44% из них получили желаемое.
Женщины при этом просят о прибавке значительно реже. Согласно исследованию 2024 года, проведенному сайтом по поиску работы Indeed, более половины женщин во всем мире никогда раньше не просили повышения зарплаты. Из тех, кто все-таки решается отстаивать свои интересы, активней всех требуют прибавки жалованья жительницы Индии (65% от общего числа работающих женщин), американки (51%), француженки и немки (по 50%).
Как же правильно просить о прибавке?
Чтобы убедительно изложить свою позицию, потратьте некоторое время на подготовку, прежде чем сесть за стол переговоров, вдохнуть полной грудью и попросить своего менеджера о повышении зарплаты. Помните, что вы не спорите и уж тем более не конфликтуете с работодателем. Угрожать не стоит, даже с улыбкой. Разговор должен быть конструктивным, в дружеском тоне.
Ваша цель состоит в том, чтобы с цифрами и фактами в руках продемонстрировать начальнику собственную ценность, ту прибавочную стоимость, которую вы обеспечиваете компании.
Проведите исследование, сбейте в кучу цифры. Сколько получают ваши коллеги в среднем по отрасли? А по стране? Что вы сделали для компании за последние полгода или год-полтора? Оперируйте конкретными фактами (скажем, число привлеченных новых клиентов или увеличение дохода от продаж в процентах).
10 стран с самыми высокими средними зарплатами в мире (статистика 2022 года, в долларах США)
1. Швейцария 8,111$. Известна своим крепким финансовым сектором и высоким уровнем жизни.
2. Люксембург 6,633$. Крупный финансовый центр с развитым банковским сектором.
3. США 6,455 $. Разнообразная экономика с сильными технологическими и финансовыми секторами.
4. Исландия 6,441$. Высокий уровень профсоюзной организации и коллективных договоров.
5. Норвегия 5,665$. Высокообразованные кадры и значительная доля нефтяной промышленности.
6. Дания 5,642$. Известна высоким качеством жизни и сильной системой социального обеспечения.
7. Канада 5,081$. Обладает разнообразной экономикой с сильным сектором природных ресурсов.
8. Ирландия 4,642$. Центр для технологических и фармацевтических компаний со значительными иностранными инвестициями.
9. Нидерланды 4,581$. Важный игрок ЕС с развитым логистическим и сервисным сектором.
10. Бельгия 4,560$. Место расположения штаб-квартиры ЕС, известна своим высоким уровнем продуктивности.
Эти зарплаты включают в себя общую сумму заработной платы до вычета налогов (брутто) и до уплаты взносов в систему социального обеспечения.
Источники: Википедия и сайт ОЭСР.
Неплохо будет также напомнить работодателю, какую выгоду он получит от вас в перспективе. Объявите начальству (делайте все это письменно или с помощью презентации), что вы и дальше намерены приносить пользу предприятию. К примеру, распишите конкретно, чем и как вы хотите заняться в следующем году.
Когда лучше просить о прибавке?
Как показывает практика, лучше всего просить о прибавке к зарплате во время ежегодной аттестации (она же – оценка эффективности работы персонала), когда с каждым работником назначаются индивидуальные собеседования. Однако если вы чувствуете, что ваши успехи и производительность труда зашкаливают, не стоит ждать целый год, загляните к руководству на кофе в любое удобное время.
Совет для тех, кто только что устроился на новое место: всегда полезно подождать не менее шести месяцев с момента начала работы, прежде чем просить о повышении заработной платы. Полгода – минимальный срок, который позволит вам зарекомендовать себя на своей должности и продемонстрировать своему работодателю собственные навыки и качества.
Но помните, что у вас больше шансов получить повышение в должности или прибавку к зарплате, проработав в компании хотя бы год.
Сколько просить?
Согласно международной статистике, большинство работодателей сами дают своим сотрудникам прибавку к жалованью порядка 3% в год. Но этого, понятное дело, слишком мало.
Обычная история – десятипроцентная прибавка. Так что не скромничайте. Многое, разумеется, зависит от того, как долго вы проработали в компании в целом и на нынешней должности в частности.
Если хотите попросить больше (скажем, 20%), вам, скорей всего, придется обосновывать свои запросы более аргументированно, а сами переговоры займут гораздо больше времени. С другой стороны, если ваш работодатель отклоняет ваш запрос, вы всегда можете снизить планку, на то они и переговоры.
Стаж и опыт – серьезные аргументы. Важно также и то, когда вы в последний раз получали повышение по службе или прибавку к жалованью. Иными словами, в определенных случаях вы можете иметь право на гораздо большую компенсацию, чем рассчитываете.
Что влияет на успех миссии?
Не унижайтесь. Скорей всего, еще до разговора вам уже много раз напомнили и напомнят, кто здесь начальник, а кто дурак. И, тем не менее, формально разговор идет на равных, не забывайте это. Ваш руководитель не оказывал вам царскую милость, принимая на работу. Он поступил так, потому что в тот момент ему (и предприятию) это было выгодно.
Вам повезло, если ваш начальник – настоящий профессионал и опытный управленец. Такой квалифицированными кадрами разбрасываться не станет и всегда открыт к переговорам. Ну а если ваш босс – демагог, самодур и карьерист в лучших советских традициях (таких, увы, в Эстонии тоже немало), который регулярно и намеренно обесценивает вас и остальных коллег, то не пришла ли пора задуматься о смене компании?
Кстати, последовательная смена мест работы может положительно повлиять на скорость увеличения вашей зарплаты. Вопрос только в том, чтобы, во-первых, не менять работу слишком часто, а, во-вторых, применяя подобную тактику, вы должны быть однозначно востребованы в своей отрасли.
Идеальная история – если вас в любой момент готовы переманить конкуренты. Всех карт не раскрывайте, воркуйте кроткой голубицей. Заранее проведите тайные переговоры с конкурентами, выясните, что они конкретно могут вам предложить, но ничего пока не обещайте. Затем разведайте собственные перспективы у нынешнего босса.
В подобной позиции ваш разговор с начальником, скорей всего, пойдет более гладко, раскованно и, что не исключено, более дружелюбно. Бояться, что вас выставят за дверь, вам нечего. А вот вашу уверенность в себе начальник однозначно почувствует и сделает выводы. Может ли уволить за дерзость? Может, коль дурак. Что делать в этом случае – см. выше.
Что еще нужно иметь в виду?
Ваша зарплата не должна быть единственным объектом вашего внимания. Не забывайте учитывать льготы и другие формы компенсации. Иными словами, не удается выторговать нормальную прибавку – начинайте разговор о дополнительных бенефитах. Индивидуальных, касающихся лично вас.
Ну, например. Ежегодная прибавка к зарплате может составлять всего 1%, зато разовая годовая премия – уже 5% или даже больше. Бесплатный спортзал, дополнительные дни к отпуску (как вариант – начисление отпускных с повышенным коэффициентом), оплаченные услуги дантиста, внеочередной опцион на акции – сгодится все.
Раз не удается договориться по-человечески – с паршивой овцы хоть шерсти клок.