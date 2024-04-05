Угрожать не стоит: как вести переговоры с боссом о повышении зарплаты

Есть еще одно любопытное исследование, проведенное компанией Manpower Group: в 2023 году 60% работодателей в ЕС ожидали что их работники потребуют повысить им зарплату.

То есть, особого сюрприза для начальства не будет, понимаете? Американцы в этом плане, кстати, значительно инициативней европейцев. Данные, полученные Pew Research Center, говорят о том, что 63% опрошенных работников в США хотя бы раз просили повышения зарплаты, при этом 44% из них получили желаемое.

Женщины при этом просят о прибавке значительно реже. Согласно исследованию 2024 года, проведенному сайтом по поиску работы Indeed, более половины женщин во всем мире никогда раньше не просили повышения зарплаты. Из тех, кто все-таки решается отстаивать свои интересы, активней всех требуют прибавки жалованья жительницы Индии (65% от общего числа работающих женщин), американки (51%), француженки и немки (по 50%).

Как же правильно просить о прибавке?

Чтобы убедительно изложить свою позицию, потратьте некоторое время на подготовку, прежде чем сесть за стол переговоров, вдохнуть полной грудью и попросить своего менеджера о повышении зарплаты. Помните, что вы не спорите и уж тем более не конфликтуете с работодателем. Угрожать не стоит, даже с улыбкой. Разговор должен быть конструктивным, в дружеском тоне.

Ваша цель состоит в том, чтобы с цифрами и фактами в руках продемонстрировать начальнику собственную ценность, ту прибавочную стоимость, которую вы обеспечиваете компании.