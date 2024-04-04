У украинцев появился новый ударный беспилотник, летающий на расстояние до 3300 км

Модернизированный украинский ударный дрон может летать на высоте до 12 км. Для управления используется инерционное устройство и лазерные гироскопы, независимые от помех GPS. Данное решение разработано украинской производственной компанией «Арсенал».

Дрон использует ракеты РК-10, Р2-М и РК-2П. Они могут поражать цели на расстоянии до десяти километров. «Сокол-300» может взять на борт синтетический радар. Точность сканирования местности радаром с высоты пяти километров составляет 30х30 см. «Глазами» дрона является оптико-электронный прибор «Барьер-В».

Предусматривается возможность установки нескольких типов двигателей: украинские АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЕ, или Rotax 914 иностранного производства. В зависимости от установленного двигателя характеристики дрона разнятся.

С двигателем Rotax 914 наибольшая продолжительность полёта составляет 26 часов или максимальная дальность до 3300 км, что делает его идеальным для разведывательных целей.

Ukraine 🇺🇦 has developed a Bayrakatar-like drone, named “Sokol-300” that can reach a range of 3300km and fly at an altitude of 12km, with a 300kg payload



It would be able to reach 80 of Russia’s 99 main air bases, including the long-range bombers stationed in Murmansk pic.twitter.com/SKs8c7lNjA — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) April 3, 2024

Скорость полета - 580 км/ч с украинским двигателем и до 210 км/ч с австрийским двигателем.

Длина «Сокола-300» - 8,5 метров, размах крыла - 14 метров, максимальная высота полета - 12 км.

В начале российского вторжения Украина успешно использовала турецкие беспилотники Bayraktar TB2, на которые похож этот новый самолет, но российская ПВО в итоге с ними справилась. На данный момент известно, что турецкие беспилотники не использовались уже долгое время, пишет Bulgaria Military.

Первые кадры «Сокола-300» появились в Сети уже в 2020 году.