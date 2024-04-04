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У украинцев появился новый ударный беспилотник, летающий на расстояние до 3300 км

rus.postimees.ee
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Новый украинский дрон покрывает своей дальностью полета подавляющее большинство российских авиабаз.
Новый украинский дрон покрывает своей дальностью полета подавляющее большинство российских авиабаз. Фото: Lutš

Украинское конструкторское бюро «Луч» завершило разработку нового беспилотного летального аппарата дальнего действия «Сокол-300», в радиус действия которого с новым двигателем теперь входят российские арктические базы и Сибирь, где скрываются некоторые бомбардировщики.

Модернизированный украинский ударный дрон может летать на высоте до 12 км. Для управления используется инерционное устройство и лазерные гироскопы, независимые от помех GPS. Данное решение разработано украинской производственной компанией «Арсенал».

Дрон использует ракеты РК-10, Р2-М и РК-2П. Они могут поражать цели на расстоянии до десяти километров. «Сокол-300» может взять на борт синтетический радар. Точность сканирования местности радаром с высоты пяти километров составляет 30х30 см. «Глазами» дрона является оптико-электронный прибор «Барьер-В».

Предусматривается возможность установки нескольких типов двигателей: украинские АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЕ, или Rotax 914 иностранного производства. В зависимости от установленного двигателя характеристики дрона разнятся.

С двигателем Rotax 914 наибольшая продолжительность полёта составляет 26 часов или максимальная дальность до 3300 км, что делает его идеальным для разведывательных целей.

Скорость полета - 580 км/ч с украинским двигателем и до 210 км/ч с австрийским двигателем.

Длина «Сокола-300» - 8,5 метров, размах крыла - 14 метров, максимальная высота полета - 12 км.

В начале российского вторжения Украина успешно использовала турецкие беспилотники Bayraktar TB2, на которые похож этот новый самолет, но российская ПВО в итоге с ними справилась. На данный момент известно, что турецкие беспилотники не использовались уже долгое время, пишет Bulgaria Military.

Первые кадры «Сокола-300» появились в Сети уже в 2020 году.

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