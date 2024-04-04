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«За оправдание военных преступлений»: одна из кандидатов в депутаты Европарламента объявлена в розыск (3)

rus.postimees.ee
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Глория Гревцова выступает в Сейме Латвии 11 января 2022 года.
Глория Гревцова выступает в Сейме Латвии 11 января 2022 года. Фото: LETA

Кандидат в депутаты Европарламента от латвийской партии «Объединение младолатышей» объявлена в розыск после обвинения в оправдании военных преступлений, совершенных Россией. Сама она утверждает, что все в порядке.

Бывший депутат Сейма Латвии Глория Гревцова объявлена в розыск. Новость об этом облетели все ведущие СМИ стран Балтии.

«Ей предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, а именно за оправдание военных преступлений и разжигание национальной розни. За такие правонарушения может быть применено лишение свободы на срок до пяти лет, надзор, общественные работы и штраф», - сообщает LETA.

Латвийские СМИ утверждают, что Гревцова не прореагировала на отправленную ей повестку, а принудительный привод применить не удалось, поскольку ее не обнаружили по месту жительства.

«Уголовное дело против Гревцовой было возбуждено в связи с ее видеовыступлением на платформе "TikTok", в котором она поставила под сомнение достоверность информации, размещенной в Латвийском музее оккупации, - уточняет LETA. - В ходе расследования также были обнаружены видеоматериалы, опубликованные Гревцовой и содержащие оправдание военных преступлений, совершенных Россией в Украине».

Глория Гревцова в суде, когда ее обвиняли в предоставлении ложных сведений в избирком. Суд признал ее виновной и лишил мандата депутата Сейма.
Глория Гревцова в суде, когда ее обвиняли в предоставлении ложных сведений в избирком. Суд признал ее виновной и лишил мандата депутата Сейма. Фото: LETA

«Не говорите мне, что Россия на кого-то нападает. Я знаю, что происходит, я вижу, как украинцы воюют против собственного народа. По всем меркам это гражданская война», - цитирует информагентство слова Гревцовой, из-за которых, в том числе, и  было начато уголовное расследование.

В другом видео, которое было удалено, Гревцова называла Латвийский музей оккупации «так называемым музеем оккупации» и утверждала, что его экспозиция представляет «параллельную, вымышленную историю».

«Мы посмотрели все экспонаты и поняли, как нас дурят», - говорила в том видео Гревцова, называя увиденное «настоящей пропагандой».

Глория Гревцова - второй номер предвыборного списка «Союза молодых латышей» на предстоящих выборах в Европарламент.

После сообщения о том что она объявлена в розыск, Гревцова сделала заявление в Facebook.

«Вышла из прокуратуры, совершила все процессуальные действия. Я на свободе. Я дома. Очень интересно было смотреть на то, что я объявлена в розыск. Это настолько напоминало обычную травлю, где люди в комментариях разжигают межнациональную рознь. И во все это вовлечены СМИ, которые получают деньги из госбюджета. Как же так? Не могли меня найти? Я постоянно была дома. А они меня, бедные, не могли найти. Нашли? Все хорошо? Я дома. Все в порядке», - сказала Гревцова в видеообращении.

В феврале 2024 года вступило в силу судебное решение, которое лишило ее мандата депутата латвийского Сейма за предоставление в избирательную комиссию ложных сведений. Гревцова была признана виновной и получила наказание в виде 160 часов общественных работ.

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