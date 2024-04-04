«Вышла из прокуратуры, совершила все процессуальные действия. Я на свободе. Я дома. Очень интересно было смотреть на то, что я объявлена в розыск. Это настолько напоминало обычную травлю, где люди в комментариях разжигают межнациональную рознь. И во все это вовлечены СМИ, которые получают деньги из госбюджета. Как же так? Не могли меня найти? Я постоянно была дома. А они меня, бедные, не могли найти. Нашли? Все хорошо? Я дома. Все в порядке», - сказала Гревцова в видеообращении.