Три местных самоуправления добиваются исключений в переходе на обучение на эстонском языке

Таллинн добивается исключения для Ласнамяэской основной школы, чтобы продлить переход в преподавании математики и естественных наук. Нарва подал заявление по всем школам с микроклассами для детей с особыми потребностями. Маарду добивается исключения для двух детских садов, где поначалу планируется перевести на эстонский язык половину учебной деятельности.

«Проблема Маарду связана не с учениками, а с учителями. Городские власти утверждают, что у них нет достаточного количества учителей, учителей, владеющих эстонским на уровне C1», - сказала Каллас, добавив, что сложно понять, почему Маарду не может найти педагогов с достаточной квалификацией.

Правительственная комиссия соберется для рассмотрения ходатайств на следующей неделе или через две недели.

По словам Каллас, она и сама съездила в Ласнамяэ и Нарву, чтобы оценить ситуацию, и в целом там все же готовы к переходу на образование на эстонском языке с 1 сентября.