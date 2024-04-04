В Риге полиция задержала прославлявшего Путина пьяного юношу

В конце прошлой недели полиция возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения, прославлявшего военное нападение на Украину, а также Владимира Путина. Инцидент произошел 28 марта в Старой Риге.

Молодой человек в оскорбительном тоне выкрикивал на русском языке лозунги, прославляющие военные преступления и российского диктатора Владимира Путина, понимая, что его слова могут услышать как сотрудники Рижской муниципальной полиции, так и прохожие.

Молодой человек был пьян.

Полиция, получившая информацию о случившемся, задержала молодого человека и поместила его в изолятор временного содержания.

На следующий день, 29 марта, молодой человек получил статус подозреваемого, и полиция обратилась в Рижский городской суд с просьбой взять его под стражу, что и было сделано. Молодой человек ранее не попадал в поле зрения полиции.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье, касающейся публичного прославления и оправдания преступления против человечества.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или краткосрочным лишением свободы с испытательным сроком, либо общественными работами, либо штрафом.

Полиция тесно сотрудничает с другими латвийскими силовыми структурами и напоминает, что любое прославление военной агрессии или оправдание военных преступлений не допускается, и полиция решительно выступает против таких проявлений.