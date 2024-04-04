Самоуправления должны были до конца марта проинформировать Министерство образования и науки, какие школы хотели бы сделать исключение при переходе на эстонский язык обучения. В министерство поступили заявки только от трех самоуправлений.
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Министр образования не понимает, почему не удается найти учителей, владеющих эстонским языком
Город Таллинн хочет сделать исключение для начальной школы Ласнамяэ, чтобы получить отсрочку для перехода на преподавание математики и естественных наук на эстонском языке.