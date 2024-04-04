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Министр образования не понимает, почему не удается найти учителей, владеющих эстонским языком

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Доска.
Доска. Фото: Arvo Meeks

Самоуправления должны были до конца марта проинформировать Министерство образования и науки, какие школы хотели бы сделать исключение при переходе на эстонский язык обучения. В министерство поступили заявки только от трех самоуправлений.

Город Таллинн хочет сделать исключение для начальной школы Ласнамяэ, чтобы получить отсрочку для перехода на преподавание математики и естественных наук на эстонском языке.

Город Нарва направил запрос всем школам с небольшими классами, где обучаются дети с особыми потребностями. Город Маарду попросил рассмотреть два детских сада - «Руккилилл» и «Рыым», в которых хотят изначально перевести половину образовательной деятельности на эстонский язык.

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