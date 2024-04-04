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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Необходимость НАТО

rus.postimees.ee
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Юбилейная монета в честь 75-летия НАТО.
Юбилейная монета в честь 75-летия НАТО. Фото: OLIVIER MATTHYS / EPA
  • НАТО было создано в ответ на агрессивные планы Сталина
  • Российский реваншизм никуда не исчез
  • Существование НАТО оправдало себя

НАТО, которому 4 апреля исполнилось 75 лет, остается крупнейшей гарантией безопасности Эстонии, но неопределенность, вызванная войной в Украине и выборами в США, вызывает беспокойство.

НАТО, созданное в 1949 году, было ответом на блокаду Западного Берлина, начатую Советским Союзом, с помощью которой Сталин надеялся заставить жителей Западного Берлина подчиниться советскому давлению. Переход Берлина под полную советскую оккупацию означал бы нарушение соглашений всего через четыре года после их подписания в конце Второй мировой войны. Однако Запад не сложил оружие, а доставляло все необходимое для жизни жителям Западного Берлина с помощью воздушного моста. И Западный Берлин устоял.

Что еще более важно, блокада Западного Берлина и создание НАТО объединили Запад. Всего за четыре года до этого Германия, с одной стороны, и Соединенные Штаты и Великобритания, с другой, находились в состоянии войны друг с другом, а теперь оказались вместе в общем оборонном союзе. Иосиф Сталин допустил большой просчет.

Нынешний лидер российского режима Владимир Путин также допустил просчет, когда решил напасть на Украину в 2014 и 2022 годах. НАТО перебросило заранее развернутые войска в свое восточное крыло, а Финляндия и Швеция также решили присоединиться к альянсу. Все это также повысило безопасность Эстонии. В конце концов, наш опыт 1939 и 1940 годов показывает, что мы никогда не должны оставаться в одиночестве, и поэтому-то членство в самом мощном военном союзе в мире придает нам уверенности.

Однако прошлое, настоящее и будущее альянса небезупречно. Например, Франция находилась вне военной структуры НАТО с 1966 по 2009 год. После террористических атак 11 сентября альянс переключил свое внимание на зарубежные операции, а коллективная оборона, первоначальная цель альянса, была предана забвению. Война в Грузии и Украине вернула коллективную оборону в центр внимания НАТО.

Однако в настоящем предстоит избрание нового генерального секретаря альянса. Хотя страны Восточной Европы входят в альянс уже 20 или 25 лет, на этой должности еще не оказывался генеральный секретарь из Восточной Европы. В настоящее время одним из кандидатов на пост нового генсека является президент Румынии Клаус Йоханнис, но его шансы получить эту должность очень малы. Большие шансы у многолетнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте – его начала поддерживать и Эстония, – но камнем преткновения для него может стать противостояние Венгрии и Турции.

Решение не распускаться после окончания «холодной войны» также оказалось дальновидным, учитывая реваншизм России

Однако под самым большим вопросом для НАТО сейчас ситуация за океаном, в США, где в этом году будет избран новый президент. Если новым президентом станет Дональд Трамп, будущее НАТО станет непредсказуемым – Трамп ранее выражал сомнения по поводу целесообразности существования альянса и критиковал тот факт, что все члены НАТО не вносят одинаковый финансовый вклад в свои расходы на оборону. С Трампом или без Трампа – понятно, что война в Украине вынуждает всех членов альянса увеличивать расходы на оборону, в том числе и Эстонию.

75-летняя история альянса показала, что НАТО себя оправдало. Решение не распускаться после окончания «холодной войны» также оказалось дальновидным, учитывая реваншизм России. Но Россия никуда не исчезла, поэтому НАТО понадобится и в будущем.

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