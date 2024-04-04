КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Необходимость НАТО

НАТО, созданное в 1949 году, было ответом на блокаду Западного Берлина, начатую Советским Союзом, с помощью которой Сталин надеялся заставить жителей Западного Берлина подчиниться советскому давлению. Переход Берлина под полную советскую оккупацию означал бы нарушение соглашений всего через четыре года после их подписания в конце Второй мировой войны. Однако Запад не сложил оружие, а доставляло все необходимое для жизни жителям Западного Берлина с помощью воздушного моста. И Западный Берлин устоял.

Что еще более важно, блокада Западного Берлина и создание НАТО объединили Запад. Всего за четыре года до этого Германия, с одной стороны, и Соединенные Штаты и Великобритания, с другой, находились в состоянии войны друг с другом, а теперь оказались вместе в общем оборонном союзе. Иосиф Сталин допустил большой просчет.

Нынешний лидер российского режима Владимир Путин также допустил просчет, когда решил напасть на Украину в 2014 и 2022 годах. НАТО перебросило заранее развернутые войска в свое восточное крыло, а Финляндия и Швеция также решили присоединиться к альянсу. Все это также повысило безопасность Эстонии. В конце концов, наш опыт 1939 и 1940 годов показывает, что мы никогда не должны оставаться в одиночестве, и поэтому-то членство в самом мощном военном союзе в мире придает нам уверенности.