С сегодняшнего дня в Таллиннском аэропорту пассажиры могут ожидать свой рейс в обновленном бизнес-зале, который теперь будет носить название Lennujaama LHV Lounge. Теперь возможно также приобрести входной билет, стоимость которого составляет 45 евро вместо прежних 30.
Для подписчиков
Бизнес-зал Таллиннского аэропорта обновился и стал намного просторнее
Согласно пресс-релизу аэропорта, в новом дизайне лаунжа широко использованы дерево, известковая штукатурка и известняк. Пассажиры бизнес-класса airBaltic, Finnair, LOT, Turkish Airlines, Lufthansa, SWISS и Aegean приглашаются посетить лаунж бесплатно, а владельцам различных партнерских карт и ваучеров предлагаются услуги на льготных условиях.