Бизнес-зал Таллиннского аэропорта обновился и стал намного просторнее

С сегодняшнего дня в Таллиннском аэропорту пассажиры могут ожидать свой рейс в обновленном бизнес-зале, который теперь будет носить название Lennujaama LHV Lounge. Теперь возможно также приобрести входной билет, стоимость которого составляет 45 евро вместо прежних 30.