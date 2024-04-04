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Бизнес-зал Таллиннского аэропорта обновился и стал намного просторнее

rus.postimees.ee
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Новый бизнес-зал.
Новый бизнес-зал. Фото: Jarek Jõepera ja Cärol Liis Metsla / Tallinna lennujaam

С сегодняшнего дня в Таллиннском аэропорту пассажиры могут ожидать свой рейс в обновленном бизнес-зале, который теперь будет носить название Lennujaama LHV Lounge. Теперь возможно также приобрести входной билет, стоимость которого составляет 45 евро вместо прежних 30.

Согласно пресс-релизу аэропорта, в новом дизайне лаунжа широко использованы дерево, известковая штукатурка и известняк. Пассажиры бизнес-класса airBaltic, Finnair, LOT, Turkish Airlines, Lufthansa, SWISS и Aegean приглашаются посетить лаунж бесплатно, а владельцам различных партнерских карт и ваучеров предлагаются услуги на льготных условиях.

Postimees задал аэропорту несколько уточняющих вопросов.

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